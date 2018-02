Il mondo di Sherlock Holmes in 25 illustrazioni : Sherlock Holmes, l’investigatore creato da Arthur Conan Doyle, è un personaggio ancora stimolante, come dimostrato dalla omonima serie con Benedict Cumberbatch e resta un ottimo soggetto anche per gli illustratori. Merito di un certo fascino, della storie dark e dell’atmosfera dell’Inghilterra di fine ‘800, come dimostrano anche le illustrazioni dei finalisti dell’ottava Book Illustration Competition, promossa da ...