Il Manchester City vince la Coppa di Lega

Coppa di Lega - trionfo Manchester City : spettacolo di Guardiola - Arsenal umiliato : Il Manchester City continua ad incantare. La squadra di Guardiola ha già ipotecato la vittoria della Premier League, così come i quarti di finale di Champions League, i Citizens sono i favoriti per la vittoria finale. Adesso il Manchester City alza il primo trofeo, vittoria nella Coppa di Lega contro l’Arsenal, dominio e netto 0-3 che non lascia repliche. Il Manchester City gioca un calcio clamoroso e passa in vantaggio con Aguero al ...

Arsenal-Manchester City 0-0 in diretta : risultato LIVE : Arsenal-Manchester City 0-0 LIVE Arsenal , 3-4-2-1, : Ospina; Chambers, Koscielny, Mustafi; Bellerin, Xhaka, Wilshere, Monreal; Ramsey, Özil; Aubameyang. Manchester City , 4-3-3, : Claudio Bravo; ...

Finale Carabao Cup - Arsenal-Manchester City : probabili formazioni e diretta : Segui Arsenal-Manchester City in diretta Dove vedere la partita in tv - Arsenal-Manchester City , la Finale di League Cup, verrà trasmessa da Fox Sport , Canale 204 della piattaforma Sky, . Il match ...

Probabili Formazioni Manchester City-Arsenal - Finale Carabao Cup 25-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Arsenal, Carabao Cup 2017/2018, Ore 17.30: Formazione tipo per i Cityzens, Mkhitaryan in dubbio nei Gunners. Nella gara valevole per la Finale di Carabao Cup si sfidano Manchester City e Arsenal nella splendida cornice di Wembley. Cityzens che vengono dall’incredibile sconfitta rimediata contro il Wigan nel match di FA Cup, ma di certo si apprestano a questo match con tutti i favori del ...

FA Cup - rissa Aguero contro Wigan : il Manchester City valuta azioni legali : Il giorno dopo la sconfitta e la clamorosa eliminazione del Manchester City in FA Cup contro il Wigan non si placano le polemiche. Al centro della discussione non c'è il risultato finale, deciso dalla ...

Fa Cup : aperta un’indagine sul finale infuocato di Wigan-Manchester City e Aguero si difende : Il finale infuocato di Wigan-Manchester City è finito nel mirino della polizia che ha deciso di avviare un’indagine. In particolare sotto la lente delle forze dell’ordine c’è l’invasione dei tifosi di casa al triplice fischio. La clamorosa vittoria del Wigan ha fatto esplodere di gioia i sostenitori dei ‘Latics’, alcuni dei quali però hanno accerchiato il Kun Aguero irridendolo per la sconfitta appena ...

Fa Cup : Wigan Manchester City - polizia indaga su incidenti : Il Wigan ha assicurato la massima cooperazione alle forze di polizia che hanno avviato un'indagine sull'invasione di campo seguita alla vittoria dei 'Latics' sul Manchester City . Nel corso dei ...