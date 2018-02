Il film consigliato di oggi | domenica 25 febbraio | Big Fish – Le storie di una vita

Il film consigliato di oggi - sabato 24 febbraio : Non c’è più religione : Buongiorno e buon sabato a tutti! Per una serata all’insegna del divertimento, vi proponiamo una bizzarra commedia italiana basata sui “conflitti” religiosi di due comunità di un’isola mediterranea. Il film consigliato per voi è Non c’è più religione, in prima tv su Rai 1, e avrà come tema principale l’organizzazione di un presepe vivente di Natale… alquanto variegato! film da vedere: Non c’è più ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 23 febbraio : Alaska : Se vi piacciono le storie d’amore “difficili” ambientate in uno scenario drammatico, e se ammirate il nostro grande Elio Germano, non perdetevi Alaska, film consigliato di stasera! In prima tv su Rai 3, la pellicola narra la tormentata relazione di due giovani soli al mondo, dal loro casuale incontro agli ostacoli che la vita gli riserva: perdita, sofferenza, violenza. film da vedere oggi: Alaska Alaska, il film consigliato di ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 22 febbraio : Taken – La vendetta : Azione e suspense questa sera, giovedì 22 febbraio, su Canale 5: il film consigliato per voi è Taken-La vendetta, secondo capitolo della trilogia, dopo Io vi troverò, con Liam Neeson. Stavolta l’ex agente della CIA Bryan Mills sarà impegnato a salvare non solo la figlia (rapita nel precedente film) ma anche la moglie. Tutti e tre saranno nel mirino della mafia albanese, che vuole vendicare l’uccisione di alcuni suoi uomini. film ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 21 febbraio : Inside Man : Se amate i thriller, non perdetevi Inside Man, il film consigliato per la prima serata di mercoledì 21 febbraio dalla nostra redazione. Dal regista Spike Lee, la pellicola racconta di un colpo in banca ideato nei minimi dettagli dall’intelligente capo di una banda, deciso a fare la “rapina perfetta”; il negoziatore che si occupa del caso capirà che sotto c’è ben altro che un semplice furto di soldi. film da vedere: ...

Il film consigliato di oggi - martedì 20 febbraio : Special Forces – Liberate l’ostaggio : Se vi piacciono le pellicole a sfondo bellico, il film consigliato per voi nella serata di martedì 20 febbraio è il francese Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger. Sei uomini delle forze Speciali francesi impegnati in Afghanistan nel salvataggio di due ostaggi in procinto di essere giustiziati da un gruppo di talebani. film consigliato: Special Forces – Liberate l’ostaggio Special Forces-Liberate ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 19 febbraio : L’amore bugiardo – Gone girl : Sospetti, paure, tradimenti ed una misteriosa sparizione (o omicidio?). Ecco il tema del film consigliato per stasera, lunedì 19 febbraio: L’amore bugiardo-Gone girl. Ispirata al quasi omonimo romanzo, la pellicola racconta di un matrimonio (in crisi) i cui più oscuri segreti verranno a galla dopo la scomparsa di lei, che giorno dopo giorno ha annotato in un diario i suoi pensieri sul marito, ora ritenuto responsabile della drammatica ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 19 febbraio : L’amore bugiardo – Gone girl : Sospetti, paure, tradimenti ed una misteriosa sparizione (o omicidio?). Ecco il tema del film consigliato per stasera, lunedì 19 febbraio: L’amore bugiardo-Gone girl. Ispirata al quasi omonimo romanzo, la pellicola racconta di un matrimonio (in crisi) i cui più oscuri segreti verranno a galla dopo la scomparsa di lei, che giorno dopo giorno ha annotato in un diario i suoi pensieri sul marito, ora ritenuto responsabile della drammatica ...

Il film consigliato di oggi - domenica 18 febbraio : The forgotten : Vi piacciono le trame fitte di mistero in cui il protagonista ha anni di ricordi ma le persone intorno a lui gli fanno credere che si è costruito tutto nella sua testa? Allora il film consigliato per voi, nella serata del 18 febbraio, è The forgotten, thriller fantascientifico interpretato dalla magnifica Julianne Moore. film consigliato: The forgotten The forgotten, film suggerito per la vostra prima serata, andrà in onda su Rai 4 (can. 21) ...

Il film consigliato di oggi - sabato 17 febbraio : Il Professor Cenerentolo : Leonardo Pieraccioni è il protagonista de Il Professor Cenerentolo, film consigliato per la prima serata di sabato 17 febbraio. Si tratta della dodicesima commedia diretta dall’attore fiorentino ed è ambientata a Ventotene, splendida isola del Lazio. Stavolta Pieraccioni si calerà nei panni di un detenuto, ex ingegnere, che proprio come nella favola di Cenerentola deve fare ritorno (al carcere, non a casa!) entro lo scoccare della ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 16 febbraio : La felicità è un sistema complesso : Candidato a due David di Donatello, arriva in prima tv sulla Rai La felicità è un sistema complesso, film consigliato per la serata di venerdì 16 febbraio. La commedia, del 2015, è interpretata da Valerio Mastandrea, nei panni di un intermediario un pò particolare: il suo lavoro consiste infatti nel convincere imprenditori e giovani ereditieri di complessi industriali a vendere ad altri per evitare il fallimento. film consigliato: La felicità è ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 15 febbraio : Pompei : Se amate le pellicole catastrofiche e quelle epiche, stasera il film consigliato per voi racchiude entrambi i generi. Pompei vi racconterà la storia d’amore tra un giovane gladiatore e una bella nobile, sullo sfondo dell’eruzione del Vesuvio che distrusse la città campana nel 79 d.C. film consigliato oggi: Pompei Pompei (2014), film suggerito per la prima serata di giovedì 15 febbraio, andrà in onda su Rai 2 alle 21.20. La pellicola, ...

Il film consigliato di oggi - martedì 13 febbraio : Fabrizio De André – Principe libero : Dopo l’anteprima di gennaio sul grande schermo, arriva in tv il biopic in due parti Fabrizio De André-Principe libero, film consigliato di oggi. La prima puntata sarà trasmessa stasera, martedì 13 febbraio, su Rai 1. Per i fan di De André, ma anche per gli appassionati di musica e pellicole biografiche in generale, sicuramente questo sarà un appuntamento immancabile. film consigliato: Fabrizio De André-Principe libero La prima parte di ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 12 febbraio : The Eagle : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Il film consigliato per questo lunedì, 12 febbraio, è l’epico/avventuroso The Eagle, ispirato ad una leggenda sulla scomparsa di una legione romana nel II secolo. La pellicola, ricca di azione e avventura, è diretta da Kevin MacDonald (regista del pluripremiato L’ultimo re di Scozia) ed interpretata da Channing Tatum. film consigliato: The Eagle In onda su Rai 3 alle 21.15, The Eagle, il ...

Il film consigliato di oggi - domenica 11 febbraio : Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente : Nella prima serata della domenica di Canale 5, una prima tv da non perdere! Il film consigliato di oggi, 11 febbraio, è Chiamatemi Francesco-Il Papa della gente, che racconta la storia della giovinezza di Jorge Bergoglio e di come è diventato Pontefice. Un meraviglioso film biografico per ripercorrere le tappe del Santo Padre dagli anni nell’ordine dei Gesuiti, durante la dittatura argentina di Videla, al 13 marzo 2013, data della sua ...