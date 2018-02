Il centrodestra | ' ' Insieme per tornare a vincere' '

Sondaggi - centrodestra sopra il 35% con il primato di credibilità. M5s unico argine. Il Pd crolla al 22 - 3% insieme a Renzi : Il centrodestra conquista gli elettori sui principali temi della campagna elettorale – economia, tasse, sicurezza e immigrazione – e si conferma la coalizione in testa alle intenzioni di voto. Per il Sondaggio realizzato da Ixè per l’Huffington la somma di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la quarta gamba (Noi con l’Italia – Udc) arriva al 35,7%, conquistando 299 seggi alla Camera e 153 al Senato. ...

Conte e De Checchi insieme! centrodestra unito per la corsa a Ca' Sugana : Approfondimenti Treviso, De Checchi candidato sindaco di Forza Italia: 'Aperti al confronto con la Lega' 4 novembre 2017 Conte candidato sindaco? Genty risponde: 'Non è la scelta giusta per Treviso' 9 ...

Insieme al centrodestra anche gli ex dc di Cesa : Roma - Non gli piace essere chiamato «quarta o quinta gamba» del centrodestra e ha deciso di correre da solo per la vittoria del centrodestra. Lorenzo Cesa rilancia lo Scudocrociato che da solo, dice «vale più di 1,5-2 per cento». Sarà questo il logo, con il brand ormai anch'esso «storico» di Udc. «Aspiriamo a essere l'ala democristiana del centrodestra e siamo allo ...