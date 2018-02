Il bisogno di un soggetto unitario di sinistra alternativo al renzismo

huffingtonpost

(Di domenica 25 febbraio 2018) Ormai è evidente a tutti. Serve un nuovopolitico autonomo edellaitaliana che siaalle destre vecchie e nuove, sfidante il Movimento 5 Stelle e competitivo con il Partito democratico a trazione renziana, che ha tradito e smarrito la sua identità di.Anzitutto per dare voce al mondo del lavoro, alle forme vecchie e nuove di subordinazione, di precariato, di esternalizzazione e di sfruttamento che sono funzionali alla compressione dei salari e allo svilimento delle professionalità dei lavoratori. Il lavoro, infatti, è la speranza che ciascuno di noi ha di incidere sulla propria vita. Per questo ci accorgiamo della sua importanza soprattutto quando non c'è: svilire la sua dignità significa attaccare la dignità stessa delle donne e degli uomini. La fine del ciclo espansivo e ottimistico della ...