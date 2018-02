IL BISBETICO DOMATO Torna Su Iris un grande classico | il film con Adriano Celentano

Philip Roth - il BISBETICO DOMATO (da una giornalista francese) : Ma perché non risponde? E dire che busso forte. Dalla finestra vedo il computer acceso. Allora è in casa. Provo a entrare. La porta è chiusa a chiave. Panico. Immagino il peggio. Sarà in bagno, steso a terra privo di conoscenza. Magari morto. Sì, morto! Il grande Philip Roth è morto il 14 settembre 2010 nella sua casa di campagna del Connecticut. E io, che sono venuta a trovarlo per parlare di Indignazione, il suo ultimo romanzo, sarò invece ...