I veri bomber della 26esima giornata di Serie A sono i difensori

Blastingnews

: Si vede che giggino ha fatto lo steward allo stadio, i veri bomber li sgama a volo #Caiata - JeanPierSabagh : Si vede che giggino ha fatto lo steward allo stadio, i veri bomber li sgama a volo #Caiata - santi_bomber : Ma d’altronde i veri fenomeni si vedono con palla al piede #iostocolpapu - PIETROSCARTEZZI : Che @OfficialSSLazio ?? @ciroimmobile bomber assoluto, @F_Andersoon e @14_luisalberto fenomeni veri, gli altri anche! ?? ?? ? -

(Di domenica 25 febbraio 2018) NelladiA i gol dei vari Immobile, Budimir, Destro e Paloschistati messi in secondo piano daigoleador, che hanno vissuto unaindimenticabile e prolifica. Ad aprire lasuperstati i due interisti Skriniar e Ranocchia Ladel campionato diA si concluderà con il posticipo di lunedì sera tra Cagliari e Napoli, nel frattempo si postirare le prime somme sulle partite giocate finora che hanno messo in mostra un evento alquanto raro, con la presenza di tantinel tabellino dei marcatori nella stessa. Partiamo dalla partita Inter-Benevento con i nerazzurri che erano chiamati a ottenere i tre punti per rilanciarsi in chiave terzo posto, vittoria arrivata con tanta fatica grazie ai gol di chi meno ti aspetti. Vale a dire Skriniar e Ranocchia che non solo hanno permesso all'Inter di ...