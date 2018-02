I tesori della natura in Campania | mostra fotografica a Napoli

Berlinale 2018 - Gael Garcia Bernal : «Racconto i tesori trafugati della mia terra - il Messico» : Sorseggia un succo energizzante e intanto gli si illuminano gli occhi quando parla del suo Messico: Gael Garcia Bernard non sta nella pelle per la premiere mondiale di Museo, in concorso alla Berlinale, in arrivo per I Wonder Pictures in Italia nei prossimi mesi e in anteprima a giugno al Biografilm Festival. Dà le spalle alla finestra e quindi non può godersi la spettacolare vista della capitale tedesca dal 24° piano, ma non sembra gli ...