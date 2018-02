I sogni di Walter non passano mai

huffingtonpost

(Di domenica 25 febbraio 2018) Per andare all'essenziale: che cosa è questo "elogio controcorrente" della politica e del Partito democratico, per come lo concepì al momento della nascita, se non il discorso diVeltroni per il "dopo"? Il suo "heri dicebamus", per chi vorrà intrepretarlo, quando si porrà il tema. E quando le urne registreranno assieme alle percentuali della sconfitta, il tasso di afonia di una sinistra quasi a disagio nell'evocare e guidare sentimenti collettivi, sconnessa sentimentalmente da un popolo attraversato dall'inquietudine dei tempi, incapace di raccontare un'idea di sé nella storia nazionale.Sia chiaro: non è l'annuncio di un ritorno, nei panni di un padre nobile richiamato in servizio permanente effettivo a salvare il salvabile. Però, si sa, dalla passione politica non ci si dimette. E la passione politica per il fondatore si incarna, ...