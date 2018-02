I nomi farlocchi dei social network e dei motori di ricerca nelle serie tv

wired

(Di domenica 25 febbraio 2018) È sempre più difficile per scrittori e sceneggiatori raccontare storie contemporanee senza coinvolgeredi, app di smartphone e. Il problema si presenta soprattutto per letv e in particolaresequenze in cui è necessarionare o addirittura mostrare il sito o ilmedia in quanto elemento fondamentale della narrazione. Pur essendo Facebook, Twitter o Googlee marchi che fanno parte del nostro quotidiano, è raro che questi compaiano all’interno di film otv, a meno che la storia non verta soprattutto sulla loro attività (la genesi di Facebook in Thedi Fincher o Gli stagisti (The Internship) che si svolge negli uffici di Google). Si preferisce invece inventare un nome di fantasia che giochi principalmente sull’assonanza. Se prima questo tipo di situazioni si incontravano soloamericane – ...