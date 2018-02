I 20 film più brutti di sempre

ALBERTO SORDI/ I film più amati dell'attore romano : ALBERTO SORDI, 15 anni fa la scomparsa del grande attore romano. L'omaggio dei Cavalieri della Roma e dell'Unione Tifosi Romanisti all'ALBERTO tifoso della Magica.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:27:00 GMT)

NON C'È PIÙ RELIGIONE/ Trama e curiosità sul film su Rai 1 con Claudio Bisio (24 febbraio 2018) : Non c'è più RELIGIONE, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Nabiha Akkari e Alessandro Gassmann. Il dettaglio della Trama.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 19:11:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - sabato 24 febbraio : Non c’è più religione : Buongiorno e buon sabato a tutti! Per una serata all’insegna del divertimento, vi proponiamo una bizzarra commedia italiana basata sui “conflitti” religiosi di due comunità di un’isola mediterranea. Il film consigliato per voi è Non c’è più religione, in prima tv su Rai 1, e avrà come tema principale l’organizzazione di un presepe vivente di Natale… alquanto variegato! film da vedere: Non c’è più ...

Non c'è più religione/ Su Rai 1 il film con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro (oggi - 24 febbraio 2018) : Non c'è più religione, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Nabiha Akkari e Alessandro Gassmann. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 09:05:00 GMT)

Programmi Tv di stasera - sabato 24 febbraio 2018. Su Rai1 il film «Non c’è più religione» : Non c'è più religione Rai1, ore 21.25: Non c’è più religione – Prima Visione Rai film del 2016 di Luca Miniero. Con Claudio Bisio e Alessandro Gassman. Trama: Il film racconta i contrasti tra tre comunità religiose che abitano su un’isola del Mediterraneo. La comunità cattolica, per via del crollo della natalità italiana, non riesce a trovare un bambino per il presepe vivente. Quando i cattolici andranno acercare aiuto ...

"Ho girato questo film con lo smartphone e non credo potrò più tornare indietro" : Navigatore instancabile nel grande mare dei generi cinematografici, pronto a lanciarsi nelle imprese più spericolate, innamorato del suo mestiere al punto da annunciare più volte pubblicamente la ...

Non c’è più religione - film stasera in tv 24 febbraio : trama - curiosità - streaming : Non c’è più religione è il film stasera in tv sabato 24 febbraio 2018 in onda in prima serata su Rai 1. La commedia diretta da Luca Miniero è interpretata da Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Non c’è più religione, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Non c’è più religione DATA USCITA: ...

The Disaster Artist - ovvero come fare un bel film sul più epico fiasco di Hollywood : Per Hollywood è un classico di culto, entrato nella leggenda come "Il più grande peggior film mai realizzato". Fu un fiasco catastrofico nel 2003 "The Room", scritto, diretto, prodotto e interpretato da uno sciroccato ousider di nome Tommy Wiseau, che sperperò 6 milioni di dollari per il suo delirante mélo, spacciato come "un dramma degno di Tennessee Williams".Ma la rivincita, grazie al passaparola, è stata ...

Poliziotto Superpiù/ Su Rete 4 il film con Terence Hill : info streaming e trama (oggi - 19 febbraio 2018) : Poliziotto Superpiù, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Terence Hill e Ernest Borgnine, alla regia Sergio Corbucci. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 19:38:00 GMT)

PERTINI – Il combattente : sarà dal 15 marzo al cinema il primo film ‘documento’ sul Presidente più amato dagli Italiani. : Attivista, detenuto, partigiano, politico integerrimo e infine Presidente della Repubblica, il “più amato dagli italiani”: questo e molto altro è stato Sandro PERTINI, come ci racconta il nuovo film ‘documento’ PERTINI – Il combattente. Scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, prodotto da Gloria Giorgianni con Cesare Fragnelli e Tore Sansonetti, il film sarà al cinema dal 15 marzo, distribuito da Altre ...

The Disaster Artist - il film sul film più brutto di sempre : Nel 2003 è arrivato nei cinema americani con una moderata pubblicità The Room, un film totalmente indipendente, girato, scritto, finanziato e interpretato da Tommy Wiseau, il cui volto campeggiava anche sui cartelloni e nella locandina del film. Il livello era talmente basso che in poco è diventato un fenomeno di culto: il peggior film di sempre. Riverito nelle proiezioni grasse di risate, conosciuto a memoria e poi rilanciato ben presto ...

POLIZIOTTO SUPERPIU'/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi - 19 febbraio 2018) : POLIZIOTTO superpiù, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Terence Hill e Ernest Borgnine, alla regia Sergio Corbucci. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 09:48:00 GMT)

Poliziotto Superpiù - film stasera in tv : trama - curiosità e streaming : Poliziotto Superpiù è il film stasera in tv lunedì 19 febbraio 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Il film del 1980 è diretto da Sergio Corbucci ed interpretato da Terence Hill e Ernest Borgnine. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Poliziotto Superpiù, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Poliziotto Superpiù GENERE: Avventura ANNO: 1980 REGIA: ...

Piuma - 5 motivi per vedere il film : ... prossimi a chiudere un ciclo faticoso di studi, libri, interrogazioni per aprirne un altro; di giovani pronti a lasciarsi alle spalle l'adolescenza per muovere i primi passi in un mondo a loro ...