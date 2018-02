Huawei | Nokia e Zte | le novità 2018

MWC 2018 il programma : Samsung - Huawei - Nokia - Sony - Asus : A partire da domenica 26 febbraio 2018 inizierà il prossimo MWC 2018 che si terrà a Barcellona: il programma di marchi noti come Samsung , Huawei , Nokia , Sony e Asus .Tra poco meno di due giorni inizierà a Barcellona uno degli eventi mondiali più importanti per quanto riguarda la tecnologia e la telefonia mobile in particolare: stiamo parlando del MWC 2018 .Alla fiera parteciperanno grandi e importanti produttori mondiali di smartphone, e noi ...

Aggiornamenti in rilascio per Nokia 2 - Huawei P10 - ZenFone 4 Max - ZenFone 4 Selfie - Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J7 2017 : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Nokia 2, Huawei P10, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Selfie, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J7 2017. Allora siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in rilascio per Nokia 2, Huawei P10, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Selfie, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J7 2017 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.