Huawei annuncia il suo primo chip 5G per dispositivi mobili al MWC 2018

Huawei annuncia la EMUI 8.0 per un bel po' di smartphone - fra cui i P9 : E' Bruce Lee in persona, vice presidente di Huawei, a comunicare, attraverso un post su Weibo, gli smartphone a marchio Huawei che riceveranno l'aggiornamento alla nuova EMUI 8.0.

Huawei annuncia un nuovo sistema di ricarica veloce della batteria : 48% in 5 minuti : Huawei ha pubblicato su YouTube un video con cui annuncia di avere sviluppato un nuovo sistema di ricarica veloce. Scopiamo insieme come funziona