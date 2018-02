Hockey su ghiaccio | Olimpiadi PyeongChang 2018 | la favola della Germania si spegne sul

LIVE Hockey ghiaccio - Finale Germania-OAR (Russia) in DIRETTA : 3-4 - i russi vincono all’overtime e si prendono l’oro a PyeongChang 2018! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-OAR, Finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È uno degli ultimi eventi di questi Giochi, in programma nell’ultima giornata, come da tradizione. Di fronte due squadre differenti. Da un lato i russi, una vera e propria corazzata. L’OAR si è rivelato un rullo compressore, giungendo in Finale con il miglior attacco (23 reti) ed una ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 25 febbraio : si assegnano gli ultimi titoli in Hockey ghiaccio - curling - bob e sci di fondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata (domenica 25 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude quest’emozionante percorso con le ultime finali in gioco. Si comincia con quella del curling femminile dove la Corea del Sud, padrona di casa, affronterà la Svezia in un match palpitante in cui le scandinave sono favorite ma dove anche il sostegno del pubblico potrebbe fare la differenza. Vi ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada si consola con il bronzo. La Repubblica Ceca cade per 6-4 nella finale per il terzo posto : Il Canada ha vinto la medaglia di bronzo nell’Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. La squadra nordamericana si è consolata così dalla sconfitta nella semifinale contro la Germania. I giocatori con la Foglia d’Acero sul petto hanno battuto nettamente la Repubblica Ceca per nella finalina per il terzo posto, riscattando in parte la delusione per essere rimasti fuori dalla finale. Un bronzo che permette al Canada, che era reduce da ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’OAR si gioca l’oro contro la Germania che non t’aspetti : PyeongChang 2018 volge al termine. Uno degli eventi più attesi dei Giochi, che come al solito si terrà nell’ultima giornata. Non è la finale che ci si attendeva alla vigilia, o almeno lo è a metà, ma non per questo non sarà una partita divertente perché entrambe le formazioni hanno ampiamente meritato di arrivare a giocarsi l’oro. Meriti diversi, chiaramente. L’OAR si è rivelato una corazzata. I russi, arrivati a PyeongChang, ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Germania-OAR. Quando si gioca? Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming : Il torneo maschile di Hockey su ghiaccio è giunto all’atto finale. Germania e OAR si giocheranno la medaglia d’oro nella finale in programma nell’ultima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una finale inaspettata, non tanto per i russi, apparsi come la squadra migliore della manifestazione, quanto per i tedeschi, una vera e proprio rivelazione. Il pronostico vede una chiara favorita, dunque, ma ci sono ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : in palio il bronzo nella sfida tra Canada e Repubblica Ceca : Volge al termine il torneo maschile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. Domani è in programma la sfida per la medaglia di bronzo tra Canada e Repubblica Ceca. Una delle due rimarrà delusa, senza dubbio. Se c’è però una formazione che è già amareggiata nonostante si giochi una medaglia è il Canada. La squadra nordamericana, pur priva dei giocatori migliori che militano nella NHL, era in ogni caso la favorita per la medaglia ...

Hockey ghiaccio - Finale Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Germania-OAR. Programma - orari e tv. Appuntamento a domenica 25 febbraio : Saranno la Germania e il team olimpico dell’OAR a giocarsi la Finale del torneo di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una delle partite più attese ai Giochi, che come al solito si svolgerà nella giornata di chiusura della rassegna a cinque cerchi. La corazzata russa è strafavorita per la vittoria Finale ma attenzione ai sorprendenti tedeschi, già autori di un cammino sensazionale, giungendo in maniera ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Germania non si ferma più! Canada battuto 4-3 : è finale! : Non è il Miracle on Ice delle Olimpiadi del 1980 ma ci va molto, molto vicino. La Germania prosegue la sua favola a PyeongChang 2018 e si qualifica per la finale del torneo di Hockey su ghiaccio battendo il Canada per 4-3. È stata una semifinale pazzesca, in cui è successo di tutto. Una girandola di emozioni che alla fine ha premiato la squadra tedesca, cinica nello sfruttare le incertezze della squadra canadese e abile nel difendere con i denti ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. 3-4 - la Germania continua a volare : è finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

