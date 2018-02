Google Pixel 2 XL sarebbe in arrivo nel listino Wind

Google sta investigando sul battery drain dei Google Pixel 2 e 2 XL : Google ha annunciato di aver iniziato a investigare sui vari problemi di cui gli utenti si sono lamentati in seguito all'installazione delle ultime patch di sicurezza di febbraio. La questione che Big G ha intenzione di risolvere riguarda in primo luogo il cosiddetto fenomeno del battery drain che, secondo vari possessori, sarebbe stato riscontrato in seguito all'ultimo aggiornamento. L'articolo Google sta investigando sul battery drain dei ...

Le patch di febbraio sembrano creare problemi al WiFi ai Google Pixel 2 : Sembra che le patch di sicurezza di febbraio per Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL porti altri problemi oltre a quelli segnalati nei giorni scorsi. Sono infatti diverse le segnalazioni riguardanti problematiche la connettività WiFi, che potrebbe portare a interruzioni intermittenti del collegamento wireless. L'articolo Le patch di febbraio sembrano creare problemi al WiFi ai Google Pixel 2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL contro Huawei Mate 10 Pro - : ll confronto modem per il download delle applicazioni e degli streaming nella nostra prova è stato vinto dalla proposta di Huawei che ha fatto registrare velocità davvero di poco, ma superiori, oltre ...

Il wallpaper live dei Google Pixel 2 mostra una linea artificiale di nuvole : A causa di quello che con ogni probabilità è un errore di rendering, i possessori di Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL che utilizzano i live wallpaper basati su Google Earth visualizzano una improbabile linea artificiale di nuvole lungo il continente americano. L'articolo Il wallpaper live dei Google Pixel 2 mostra una linea artificiale di nuvole è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL con la batteria a temperature inferiori a 20° C disattiva la ricarica rapida senza avvisare l’utente : Nel Google Pixel 2 XL pare che il sistema di ricarica rapida non abbia sempre la stessa efficacia: stando ad alcuni test, a basse temperature sarebbe inferiore L'articolo Google Pixel 2 XL con la batteria a temperature inferiori a 20° C disattiva la ricarica rapida senza avvisare l’utente è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pixel 2/XL : le patch di Febbraio sembrano causare battery drain e surriscaldamento : Secondo quanto riportato dagli utenti di Reddit e della Comunità di utenti Google Pixel, dopo il recente security update rilasciato nel corso del mese di Febbraio, alcuni utenti dei dispositivi Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL avrebbero riscontrato dei problemi. Il primo riguarderebbe una diminuzione della durata della batteria, ma il più preoccupante sarebbe collegato a un anormale surriscaldamento dei dispositivi in questione. L'articolo ...

IDC svela i dati delle vendite di Google Pixel ed Essential Phone nel 2017 : Curiosi di scoprire il numero di smartPhone venduti da Google ed Essential nel corso del 2017? Ecco quanto ha appena rivelato Francisco Jeronimo di IDC L'articolo IDC svela i dati delle vendite di Google Pixel ed Essential Phone nel 2017 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

App Google 7.21 - forse in arrivo uno smartphone Pixel con tasto dedicato a Google Assistant : L'aggiornamento alla versione 7.21 di App Google nasconde alcuno possibili novità nel codice. Si parte da un possibile smartphone Pixel con pulsante fisico dedicato a Google Assistant, passando per una migliore personalizzazione di Google Feed e altre possibili novità. L'articolo App Google 7.21, forse in arrivo uno smartphone Pixel con tasto dedicato a Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google aggiunge nuovi adesivi in AR alla fotocamera dei Google Pixel e Pixel 2 : Google aggiunge due nuovi pacchetti agli adesivi in realtà aumentata disponibili per la fotocamera Pixel. Si tratta di un pacchetto destinato agli sport invernali, in tema con i Giochi Olimpici quindi, e del pacchetto Block, con oggetti "low-poly". L'articolo Google aggiunge nuovi adesivi in AR alla fotocamera dei Google Pixel e Pixel 2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dopo il lancio su Google Pixelbook - Google Assistant si appresta a sbarcare su Chrome OS : Google Assistant, presente sul Pixelbook di Big G sin dal lancio, si appresta a fare la propria comparsa anche su Chrome OS. Nell'ultimo anno abbiamo assistito alla progressiva diffusione dell'assistente smart di Google. Il prossimo passo di questo processo di crescita sarebbe l'integrazione nativa su device Chrome OS diversi dal Pixelbook. L'articolo Dopo il lancio su Google Pixelbook, Google Assistant si appresta a sbarcare su Chrome OS è ...

Google Pixel e Pixel XL : partita una class action per i problemi del microfono : Negli USA è stata avviata una class action contro Google, accusata di avere venduto i Google Pixel e Pixel XL nella consapevolezza dei microfoni difettosi L'articolo Google Pixel e Pixel XL: partita una class action per i problemi del microfono è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL può finalmente sfruttare Pixel Visual Core anche nelle app di terze parti : Google annuncia che Pixel Visual Core sarà a breve disponibile anche per le app di terze parti su Google Pixel 2 XL. La tecnologia dedicata a migliorare gli scatti oggetto di grande interesse sarà presto disponibile su app fotografiche e app come Instagram, WhatsApp o Snapchat. Il tutto arriverà tramite un aggiornamento software previsto per questo febbraio. L'articolo Google Pixel 2 XL può finalmente sfruttare Pixel Visual Core anche nelle ...

Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2018 per Pixel e Nexus : Google pubblica le patch di sicurezza di febbraio 2018, rilasciando un nuovo aggiornamento software per Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel C, Huawei Nexus 6P e LG Nexus 5X. Ecco i link per scaricare gli update in formato OTA e Factory Image e risparmiarvi un po' di attesa. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2018 per Pixel e Nexus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Pix – Minimal Icon Pack offre icone in stile Google Pixel e wallpaper : Pix - Minimal Icon Pack è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un pacchetto di Icone con cui personalizzare il dispositivo mobile. Le Icone sono caratterizzate da uno stile Minimale dalla forma circolare e sono ispirate a Google Pixel, con la possibilità di richiedere Icone specifiche attraverso il tool integrato. L'articolo Pix – Minimal Icon Pack offre Icone in stile Google Pixel e wallpaper è stato pubblicato per la ...