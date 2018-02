Gol Cutrone | “e segna sempre lui” | sbloccata Roma-Milan VIDEO

Roma-Milan - Gattuso : 'Le mie squadre subiscono pochi Gol. Kalinic o Cutrone? Ho già deciso' : La bella vittoria contro la Sampdoria nell'ultima giornata, la seconda consecutiva in campionato, poi il successo contro il Ludogorets nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League a ...

Gol Borini : Milan in vantaggio - ma che bravo Cutrone [VIDEO] : Gol Borini – Il Milan ha già un piede e mezzo agli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria nella gara d’andata contro il Ludogorets per 3-0, i rossoneri sono passati in vantaggio anche a San Siro con una rete di Borini. In occasione del gol, ottima l’azione sulla corsia di sinistra di Cutrone, schierato in un ruolo alla Mandzukic da punta esterna. Questo ragazzo continua a sorprendere sempre di più. Adesso per il ...

Milan - Casiraghi : 'Cutrone vive per il Gol - ha tutto per giocare in Nazionale' : Gigi Casiraghi , ex attaccante di Juventus, Lazio e Chelsea, parla a la Gazzetta dello Sport di Patrick Cutrone , giovane attaccante del Milan : 'Ha tutto per far parte del prossimo ciclo azzurro. vive per il gol, come i grandi attaccanti. È giovane, ha scalato le gerarchie e si è fatto ...

Stesso fiuto per il Gol - stessa esultanza - stessa ‘fame’ : ecco Cutrone - il Milan ha trovato il nuovo Pippo Inzaghi : Il Milan sta attraversando un momento veramente importante, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha portato alla svolta. I rossoneri stanno recuperando posizioni in classifica ed il sogno è quello di rientrare in corsa per la Champions League, in Europa League è stato invece ipotecato il passaggio del turno agli ottavi dopo il netto successo in trasferta contro il Ludogorets. Il merito della rinascita è anche e soprattutto ...

Pagelle LIVE Ludogorets-Milan 0-2 - Europa League 2018 : Cutrone Gol e rigore procurato che trasforma Rodriguez - Romagnoli super in difesa : Primo tempo dai due volte per il Milan. Inizio in sofferenza con il Ludogorets che provava, soprattutto sulle fasce, a fare male ai rossoneri. Con il passare del tempo la spinta dei bulgari è scemata e la squadra di Gattuso ha preso in mano il pallino del match. Dopo alcune occasioni sciupate arriva la solita zampata di Cutrone che, di testa, segna l’1-0 proprio all’ultimo respiro! CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Di seguito le Pagelle ...

Gol Cutrone - quando è in campo segna sempre : Milan in vantaggio in Bulgaria [VIDEO] : GOL Cutrone – Il Milan è impegnato sul campo del Ludogorets per l’andata dei sedicesimi di Europa League. I rossoneri sono passati in vantaggio al 45′ grazie ad una rete di Patrick Cutrone, ancora lanciato titolare e ancora volta nel tabellino dei marcatori. Il numero 63 rossonero, pescato da Calhanoglu con preciso traversone, ha beffato il portiere avversario con un colpo di testa ‘alla Inzaghi’. Visto lo stato di ...

Calcio - i migliori italiani della 24ma giornata di Serie A : Cutrone accende il Milan - Insigne è la luce del Napoli. Bernardeschi - Gol dell’ex : Si è appena conclusa la 24a giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, mentre la Lazio perde in un solo turno, dopo la sconfitta con la capolista, ben due posizioni a vantaggio di Roma e Inter, entrambe vittoriose. Vediamo insieme chi sono i migliori italiani della giornata. Lorenzo Insigne: Non trova il gol, ma il talento partenopeo dispensa assist e giocate d’altissima scuola nella ...

Spal-Milan 0-4 : poker rossonero con Cutrone - Biglia e Borini - video e Gol - : Primo possesso per la Spal Primo tempo Benvenuti alla cronaca di Spal-Milan . Pochi minuti all'inizio del match. Nessuna novità tra le fila del Milan con Gattuso che punta su Cutrone in attacco. La ...

Milan - Cutrone : 'Abbiamo sofferto dopo il primo Gol ma abbiamo reagito da grandi' : 'Il primo gol lo dedico a Conti - dice il rossonero a Premium Sport - che è alla prima convocazione dopo l'infortunio; il secondo a tutta la squadra, il merito dei miei gol va a loro. La Champions? ...

Milan - Cutrone : 'Giocato da squadra - Gol dedicato a Conti' : Autore di una doppietta contro la Spal, l'attaccante del Milan Patrick Cutrone ha parlato a Premium Sport al termine del match: 'Sapevamo che sarebbe stata un partita difficile e infatti subito dopo aver segnato abbiamo sofferto: siamo stati bravi a resistere e da grande squadra a trovare il ...

Spal-Milan 0-4 : poker rossonero con la doppietta di Cutrone e i Gol di Biglia e Borini : Primo possesso per la Spal Primo tempo Benvenuti alla cronaca di Spal-Milan . Pochi minuti all'inizio del match. Nessuna novità tra le fila del Milan con Gattuso che punta su Cutrone in attacco. La ...

Spal-Milan 0-4 : Cutrone doppietta - Biglia e Borini in Gol. Gattuso è sesto : Corre il Milan, che al Mazza di Ferrara si impone 4-0 sulla Spal: doppietta di Cutrone e gol di Biglia e Borini. Gattuso infila l'ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia, ...