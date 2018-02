Gli sviluppatori di Anthem ci parlano del funzionamento di armi e clan

PayDay 2 : Gli sviluppatori vogliono aggiungere la chat vocale su Switch : Avre3mo sicuramente avuti modo tutti di notare come la caht vocale su Nintendo Switch non sia particolarmente sfruttata, sottolinea Mynintendonews.Sono pochi i giochi la integrano, tra cui il più famoso è certamente Splatoon 2, e l'impatto che la sua asenza può avere sul'esperienza videoludica cambia naturalmente da gioco a gioco. Ebbene, saremo tutti d'accordo nel dire che coordinazione e lavoro di squadra in PayDay 2 sono fattori molto ...

PayDay 2 : Gli sviluppatori vogliono aggiungere la caht vocale su Switch : Avre3mo sicuramente avuti modo tutti di notare come la caht vocale su Nintendo Switch non sia particolarmente sfruttata, sottolinea Mynintendonews.Sono pochi i giochi la integrano, tra cui il più famoso è certamente Splatoon 2, e l'impatto che la sua asenza può avere sul'esperienza videoludica cambia naturalmente da gioco a gioco. Ebbene, saremo tutti d'accordo nel dire che coordinazione e lavoro di squadra in PayDay 2 sono fattori molto ...

Memories Of Mars : ecco un nuovo video del diario deGli sviluppatori : Memories of Mars è il nuovo titolo di 505 Games e Limbic Entertainment che promette di farci visitare la polverosa superficie di Marte in un open world survival sandbox online in arrivo su Steam in accesso anticipato.Il gioco, previsto per la primavera di quest'anno, si è recentemente presentato con il una serie di Developer Diary che mostreranno in anticipo le ambientazioni di Memories of Mars. ecco, di seguito, il terzo diario degli ...

Gli sviluppatori dell'interessante indie Owlboy parlano delle influenze tratte dal mondo Nintendo : Il colorato indie Owlboy è arrivato da qualche settimana anche su Nintendo Switch, dopo una release precedente avvenuta su PC nel 2016. In occasione del lancio sulla console Nintendo il creatore del gioco nonché art director di D-Pad Simon Stafsnes Andersen ha potuto parlare in una intervista riportata da Hollywood Reporter delle influenze tratte dall'universo Nintendo nello sviluppo di Owlboy, riferendosi specialmente al franchise Zelda che ha ...

Xbox : spetta aGli sviluppatori decidere se bloccare o meno gli adattatori per mouse e tastiera : Nonostante il supporto a mouse e tastiera per Xbox One non sia ancora presente ma lo sarà con i futuri aggiornamenti, il mercato offre degli adattatori appositi che consentono di utilizzare tali periferiche anche su console. Siccome nell’ultimo periodo si stanno diffondendo moltissimi giochi di tipo FPS competitivo, come ad esempio PUBG, molti gamer Xbox si sono cominciati a preoccupare temendo che i giocatori con mouse e tastiera possano ...

Cresce il numero deGli sviluppatori impiegati in Star Citizen e Squadron 42 : I Cloud Imperium Games di Chris Roberts sono attualmente al lavoro su Star Citizen e sulla sua campagna per giocatore singolo Squadron 42. Considerando le ambizioni del progetto, il lavoro da svolgere è certamente enorme e, proprio per questo, lo sviluppatore ha incrementato costantemente il suo organico dal 2012.Recentemente, DualShockers ha incontrato il direttore dello studio Foundry 42, Erin Roberts, il quale ha fornito un aggiornamento ...

Scordatevi The Witcher 4 - cosa hanno rivelato Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 : L'ultimo capitolo di The Witcher di CD Project RED, parliamo del terzo capitolo, ha letteralmente stregato i giocatori. Un RPG occidentale adulto, con una storia fenomenale e un gameplay appagante, per non parlare della grafica. Non siamo sorpresi, quindi, che gli utenti aspettano con impazienza il seguito della serie, The Witcher 4. Abbiamo purtroppo brutte notizie: The Witcher 4 non uscirà prima di qualche anno. Ne ha parlato durante una ...

Gli sviluppatori di Nier : Automata tra i protagonisti della GDC 2018 : La prossima Game Developers Conference 2018 fissata per il mese di marzo è stata recentemente lo sfondo di una polemica con protagonista Nolan Bushnell, il quale doveva essere premiato all'evento con il prestigioso Pioneer Award, ma in seguito il riconoscimento è stato revocato per accuse di molestie sessuali.Tuttavia, la GDC 2018 sarà un'importante occasione per scoprire interessanti dettagli su attesi giochi: ad esempio nel corso della ...

Gli sviluppatori di Hellblade e Devil May Cry aprono le assunzioni per un nuovo titolo action : Ninja Theory, già sviluppatori di DMC: Devil May Cry e il più recente Hellblade: Senua's Sacrifice, hanno recentemente annunciato di essere alla ricerca di un nuovo membro per il team, confermando indirettamente di essere a lavoro su un nuovo titolo.Come riporta PCGamesN, lo studio ha pubblicato una nuova offerta di lavoro per il ruolo di senior combat designer, con lo scopo di sviluppare qualcosa che "fissi un nuovo standard per i titoli action ...

Gli sviluppatori di Star Citizen si incontrano con una delle più importanti associazioni dei consumatori statunitensi : La campagna KickStarter che finanzia lo sviluppo di Star Citizen è quella che ha raccolto di più nella storia della piattaforma, ma è recentemente stata al centro di alcune polemiche riguardanti i rimborsi richiesti da alcuni utenti, che hanno fatto discreta fatica per riavere indietro il proprio denaro.Proprio per non alimentare dubbi di questo tipo gli sviluppatori di Star Citizen, Cloud Imperium Games e Roberts Space Industries si sono ...

Gli sviluppatori di Sea of Thieves sono soddisfatti dei contenuti offerti all'uscita del gioco : Sea of Thieves è una delle esclusive su cui Microsoft punta di più, insieme agli sviluppatori di Rare. Un gioco che, come saprete, offrirà una forte componente multiplayer co-op, ma che avrà anche un'esperienza narrativa e una storia avvincenti, come dimostrato con l'ultimo trailer.Oggi Sea of Thieves torna protagonista grazie alle parole del produttore esecutivo, Joe Nate, che, come segnala Wccftech, ha confermato di essere soddisfatto dei ...

Gli sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus dedicano un video ai fan : Il remake di Shadow of the Colossus è finalmente disponibile per tutti i giocatori su Playstation 4: il titolo è una riedizione dell'omonimo capolavoro di Fumito Ueda datato 2005 e rappresenta un'occasione imperdibile, per chi non l'avesse mai giocato, per recuperare una perla assoluta della storia videoludica. In queste ore gli sviluppatori del remake, i ragazzi di Bluepoint Games, hanno pubblicato un video dedicato ai fan. La clip è ...

Gli sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus alla ricerca di figure professionali per il prossimo remaster di un titolo classico : Bluepoint Games, il celebre studio famoso per il suo lavoro di rimasterizzazione impeccabile su titoli classici, è lo stesso dietro all'apprezzatissimo remake di Shadow of the Colossus, titolo del quale vi abbiamo proposto la nostra guida. Ebbene, stando alle ultime notizie emerse, sembra che la compagnia sia al lavoro sul remake di un altro classico.Come segnala Gamingbolt, in rete è spuntato un nuovo annuncio di lavoro con il quale Bluepoint ...

Confermata la data d'uscita di Frostpunk - nuovo titolo daGli sviluppatori di This War of Mine : 11 Bit Studios, il piccolo team autore di This War of Mine, ha condiviso un nuovo diario di sviluppo per Frostpunk, titolo strategico con elemeneti survial, confermandone la tanto attesa data d'uscita. Come riporta Eurogamer.net, il gioco sarà disponibile come previsto entro la fine del primo trimestre del 2018, e quindi presumibilmente alla fine di marzo.In Frostpunk dovremo costruire delle città in un'ambientazione glaciale, cercando di farle ...