Giù le mani dall' amico fragile | non santificate De André

Maltempo Campania : scuole chiuse domani lunedì 26 Febbraio a San Giuseppe Vesuviano : Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) in seguito all’avviso di allerta meteo e del brusco calo delle temperature previsto sul territorio della Campania. Lo stabilisce una ordinanza del sindaco, Vincenzo Catapano, che raccomanda alla cittadinanza di adottare “la massima prudenza e, in caso di impraticabilita’ delle strade, di evitare spostamenti che non siano strettamente ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : bora molto forte oggi e domani : Il forte anticiclone presente sul nord Europa si spinge verso il Polo e richiama la discesa di una massa d’aria gelida di origine artica verso il Mediterraneo, con forti correnti nord-orientali. Dunque, le previsioni meteo per oggi sono di vento sostenuto tra Nord e Nord Est, forte sulla costa. Da stasera il vento si rinforzera’ e a Trieste e sul Carso soffierà bora molto forte con raffiche superiori a 120 km/h. Domani al mattino e ...

Moralisti - Giù le mani dalle ragazzine di Balthus : Ad attrarmi maggiormente non sono i ritratti di Balthus in cui adolescenti o donne giovanissime appaiono completamente nude, bensì quelli di fanciulle fanciullescamente vestite, il cui fascino è tutto affidato a uno sguardo, a una postura, a un visetto malinconico e annoiato. Così, a coinvolgermi non sono dipinti come Nudo a riposo (1977) o come Il risveglio (1975-1978), con i suoi simboli erotici, o come Ragazza con gatto (1937), con il duetto ...

Ex-Lucchini di Piombino : raggiunta l'intesa - domani la firma : Le quote di Aferpi passa dal gruppo algerino di Cevital al colosso indiano della siderurgia Jindal -

Romania : la riforma della giustizia preoccupa l'UE : ... paese membro dal 2007 che nell'ultimo periodo è stato scosso da ampie proteste di strada per difendere " a detta dei manifestanti - l'indipendenza della giustizia dalla politica. Da quando ha vinto ...

Confindustria : 'Giù le mani dalle riforme - 250 mld per ripartire' : 'Il paese è a un bivio. Non smontiamo le cose buone fatte' ha detto il numero uno degli industriali Vincenzo Boccia. 'La vera missione è l'occupazione, in sintesi più lavoro, più crescita, meno debito'...

MAX GIUSTI/ "La musica devi conoscerla tutta altrimenti rimani con Fausto Leali tutta la vita" (Verissimo) : Max GIUSTI è pronto a tornare a teatro con ‘Va tutto bene’. Di questo e di altri progetti lavorativi ne parlerà oggi ai microfoni di Silvia Toffanin su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:39:00 GMT)

Confindustria : Giù le mani dalle riforme Renzi e dalla legge Fornero : Per Vincenzo Boccia, Presidente in carica di Confindustria, l'obiettivo della politica deve essere solamente uno: garantire stabilità, costi quel che costi, anche attraverso una grande coalizione ...

'Una giornalista uccisa - nessuna giustizia'. Come nel film : 3 manifesti a Malta chiedono verità per Daphne : Per Daphne hanno sfilato i cittadini maltesi e sui social migliaia di utenti da tutto il mondo hanno postato messaggi di solidarietà sotto l'hashtag #JeSuisDaphne . Diversi politici hanno preso ...

Tre manifesti a Malta chiedono verità per Daphne Caruana Galizia. "Una giornalista uccisa - nessuna giustizia". : "Chi ha ucciso Daphne?". La scritta campeggia a grossi caratteri su diversi cartelli affissi a Malta, ben visibili agli automobilisti che percorrono la strada. Dafne è il nome della giornalista d'inchiesta Caruana Galizia, uccisa a Bidinija il 16 ottobre 2017 in un attentato senza ancora colpevoli. Diversi manifesti comparsi in città vogliono riaccendere i riflettori sulla vicenda e puntano il dito contro governo e polizia, ...

Gb : Grenfell Tower - 'tre manifesti' per chiedere giustizia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

"Il sindaco dica 'Giù le mani dal porto' con noi" : La Spezia - Il 2018 sarà l'anno dei bandi di gara, quelli che metteranno in moto la macchina del piano regolatore portuale. Lo spostamento del fascio dei binari, i nuovi interramenti e la traslazione ...

“Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo” - da domani parte il nuovo tour : parte il 14 Febbraio la nuova tournée del musical prodotto da David e Clemente Zard. E a Milano già si proroga: repliche fino al 4 marzo “Romeo e Giulietta. Ama... L'articolo “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo”, da domani parte il nuovo tour su Roma Daily News.

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : da domani tornano gelo e neve : domani sulla regione arrivera’ un fronte freddo atlantico che interessera’ gia’ dal primo mattino la zona montana e dalla mattinata anche pianura e costa. Il fronte lascera’ la regione nella notte tra lunedi’ e martedi’. Lo rende noto una Allerta regionale della Protezione civile che prevede domani sul Carso, oltre i 200 metri, probabile neve moderata nel corso della mattinata e fino a sera con Bora moderata, ...