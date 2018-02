Giorgia in lacrime a C' è posta per te | C' è sempre qualcosa per cui lottare

Maria De Filippi - la scena straziante a C'è posta per te : Giorgia scoppia in lacrime : Emozioni forti da Maria De Filippi . Sabato sera a C'è posta per te l'ospite d'eccezione è stata Giorgia . La cantante romana ha 'soccorso' Martina, che voleva fare una sorpresa alla madre Tiziana. ...

“Un dolore che buca e devatsta”. Giorgia a C’è Posta per te commuove. Una storia tragiga - un destino inaccettabile - quello che ha dovuto sopportare è ingiusto e crudele. Maria e pubblico in lacrime : L’amatissima Giorgia è stata ospite di C’è Posta per Te per un motivo molto speciale: per una bellissima sorpresa. Martina ha voluto mandare infatti sorprendere la madre Tiziana. La donna ha dovuto affrontare il dolore e la morte della figlia Francesca a causa di un improvviso arresto cardiaco. La ragazza 21enne era tornata dal cinema e alle 2 di notte aveva mandato una foto ad un suo amico. Prima delle 6 Martina ha ritrovato ...