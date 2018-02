Germania | Merkel presenta squadra per affrontare futuro

Arriva la nuova Merkel : Akk guiderà la Cdu e forse pure la Germania : Berlino Aveva detto di desiderare una Cdu «più giovane, più plurale e più al femminile» e Angela Merkel lo ha accontentato. Il segretario generale del partito cristiano democratico tedesco (Cdu) Peter Tauber si è dimesso e al suo posto la cancelliera ha indicato una donna: Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK per i colleghi di partito. Tauber lascia a una settimana dal congresso della Cdu. Il segretario 44enne che lo scorso ...

Germania - giovani in rivolta contro il nuovo asse Merkel-Schulz : DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEFRANCOFORTE - Si festeggia il Rosenmontag, il Lunedì delle Rose, oggi in Germania: una festa di carnevale molto sentita, corredata di carri, parate e balli in maschera. Ma ...

Germania - Martin Schulz rinuncia al ministero degli Esteri nel governo Merkel : Martin Schulz non sarà ministro degli Esteri nel governo di coalizione guidato da Angela Merkel. Il leader dell’Spd ha ufficializzato la sua rinuncia alla carica in una dichiarazione scritta e ha spiegato il suo gesto sottolineando che va chiuso il dibattito sulle nomine per non mettere a rischio il voto della base del partito sulla Grosse Koalition. “Dichiaro la mia rinuncia all’ingresso nel governo tedesco – scrive Schulz – e ...

Merkel e il patto di Amburgo. Angela si riprende la Germania : Attenti a dare per finita Angela Merkel. È vero che la Cancelliera par excellence ha dovuto molto concedere ai socialdemocratici e anche ai fratelli-coltelli bavaresi della Csu per mantenere la poltrona in vista di un quarto mandato, ma alcuni segnali sembrano indicare che Angela IV potrebbe riuscire ancora una volta a tenere nelle sue esperte mani le redini della Germania.Anzitutto l'inconfondibile senso di pragmaticità dell'accordo ...

Germania : quarto governo Merkel. Ed è ancora Grosse Koalition : Tempi insolitamente lunghi per l'efficiente Germania che questa volta è apparsa italianizzata sul fronte dell'organizzazione politica, ma alla fine Berlino ha avuto il suo governo. Fatte salve ...

Accordo di coalizione in Germania : Merkel affida Finanze ed Esteri alla Spd - Interno alla Csu : La Cdu mantiene Economia e Difesa, mentre dopo la sua battaglia per una politica sui migranti più rigida sarà Horst Seehofer della Csu il ministro dell'Interno. Ora i circa 450.000 iscritti all'Spd ...

Germania - rinviato incontro Gentiloni-Merkel per governo Berlino : Berlino - Rinvio all'ultimora dell'incontro Gentiloni-Merkel. Il premier Italiano arriva nella capitale tedesca in mattinata per l'atteso faccia a faccia con la Cancelliera ma la full immersion nelle ...

Germania - Merkel trova l’accordo per il governo : Esteri a Schulz - alla Spd anche Finanze e Lavoro : A cinque mesi dal voto e dopo diversi tentativi falliti, la cancelliera riesce a chiudere l’accordo con i socialdemocratici di Martin Schulz che hanno ottenuto nella trattativa tre ministeri pesanti: Esteri, Finanze e Lavoro. Fino a settembre, titolare delle Finanze era Wolfgang Schaeuble, falco del rigore nell’Eurozona ...

