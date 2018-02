Gentiloni su lavoro | sicurezza e migranti | ' Non possiamo buttare via tutto'

Il liceo - il lavoro - la Juventus : Gentiloni e Tajani - i gemelli diversi per Palazzo Chigi : Ci sono tanti punti di contatto nella storia personale dei due (quasi) candidati premier. Hanno fatto lo stesso lavoro, giornalista e portavoce. Hanno frequentato lo stesso liceo, hanno cercato senza successo di diventare sindaco di Roma. Li divide solo lo sport, ma non il tifo

Gentiloni : crescità c'è - deve trasformarsi in lavoro. Per il Sud servono scelte culturali : Dopo la Germania l'Italia è il maggiore paese per l'export d'Europa e rappresenta la più grande industria sottolinea il Presidente del Consiglio

Gentiloni : lavoro priorità da risolvere : 18.42 "La rete di centri anziani è una grandissima risorsa per la città e su questo dobbiamo investire moltissimo". Così il premier Gentiloni visitando il centro anziani di via Sabotino, a Roma. "Dobbiamo continuare a lavorare sul tema dell'occupazione-ha detto-creare le condizioni perchè ci siano più posti di lavoro". "L'Italia non ha ancora superato alcune difficoltà-ha proseguito-ma dobbiamo dare un messaggio di fiducia ai giovani,le ...

Amazon : braccialetto elettronico per i dipendenti Gentiloni contrario : "La sfida è il lavoro di qualità" : L'intento è quello di "aiutare" i lavoratori a rintracciare la merce al più presto, ma si temono le potenzialità di controllo

Lavoro - Gentiloni contro Amazon : “La sfida è la qualità - non lavorare con il braccialetto” : Dipendenti di Amazon quasi come robot, controllati con braccialetti elettronici pensati per la produttività. L’idea per ora è soltanto un brevetto del colosso dell’e-commerce, ma ha già sollevato un vespaio di polemiche per i possibili risvolti su privacy e condizioni di Lavoro. Bufera in Italia dove la compagnia di Seattle è sotto pressione per il...

Amazon brevetta braccialetti per monitorare i dipendenti. Scoppia polemica - Gentiloni : “Lavoro sia di qualità” : Un “braccialetto a ultrasuoni” potrebbe consentire ad Amazon di controllare che i dipendenti al lavoro nei suoi magazzini mettano le mani nel posto giusto. Il colosso dell’e-commerce, secondo quanto riferito dal sito di tecnologia GeekWire, avrebbe già depositato due brevetti con questa tecnologia composta da un emittente (il braccialetto, appunto) e da un ricevitore, che permette di rilevare la posizione delle mani su un piano ...

Gentiloni - ridurremo tasse sul lavoro : ANSA, - ROMA, 1 FEB - "Bisogna impegnarsi per ridurre ulteriormente la pressione fiscale a partire dalle tasse sul lavoro. Si è fatto il possibile, si può dire che si poteva fare di più, ma le ...

Rifiuti : emergenza in Sicilia - Gentiloni ‘al lavoro con Regione e Comuni’ : Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Ci stiamo occupando dell’emergenza legata all’acqua e alle risorse idriche, stiamo lavorando con le Autorità regionali e comunali su Rifiuti all’insegna di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali". A dirlo a Palermo è stato il premier Paolo Gentiloni,

Gentiloni a Davos : crescita non basta - lavoro deve essere ossessione : Roma, 24 gen. (askanews) - "Innanzitutto è importante che ci sia consapevolezza qui, dove sono riuniti molti leader di governo ma anche delle imprese: non bastano i numeri positivi della crescita se ...

Gentiloni : 'Non non dilapidare i risultati'. Padoan : 'Troppi giovani lasciano il lavoro' : "Agli interlocutori economici e ai leader stranieri che mi chiedono dell' instabilità politica- ha aggiunto Gentiloni - io rispondo che sono fiducioso perché l'Italia è da 70 anni fra i grandi Paesi ...