Gentiloni | io essenziale? Fino a lunedì | poi decidono elettori

Napolitano : Gentiloni essenziale per la governabilità - con lui Italia più influente : «Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve periodo della governabilità e della stabilità politica...

Napolitano in campo per Gentiloni : «È essenziale per la governabilità» : Dopo quelli di Prodi, Veltroni e Bonino, il capo del governo incassa un altro endorsement di peso. «Con lui rapporti costruttivi e proficui con gli alleati europei»

Giorgio Napolitano lancia Gentiloni - Elezioni 2018/ "Essenziale per governabilità - così Italia più influente” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale in vista del 4 marzo 2018: l'endorsement dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per Paolo Gentiloni(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:28:00 GMT)

Napolitano in campo per Gentiloni : “Lui essenziale per la governabilità” : L’opera del premier «perseguire e realizzare un ristabilimento di rapporti costruttivi e proficui con gli alleati europei, della crescita di dignità e d’influenza dell’Italia in tutte le sedi internazionali»

Napolitano in campo per Gentiloni : «Lui essenziale per la governabilità» : L’opera del premier «perseguire e realizzare un ristabilimento di rapporti costruttivi e proficui con gli alleati europei, della crescita di dignità e d’influenza dell’Italia in tutte le sedi internazionali»

Napolitano : Gentiloni essenziale per la governabilità - con lui Italia più influente : 'Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve periodo della governabilità e della stabilità politica dell'Italia'. Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano alla consegna al premier del premio Ispi istituito in ricordo dell'ambasciatore Boris Biancheri. In Paolo ...

Napolitano : con Gentiloni l'Italia più influente nel mondo. Lui essenziale per la governabilità : ... 'Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve periodo della governabilità e della stabilità politica dell'Italia'. Secondo Napolitano, ' in ...