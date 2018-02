SCUOLE CHIUSE DOMANI - COMUNE DI ROMA/ Allerta maltempo : neve e Gelo - studenti a casa anche in Campania : SCUOLE CHIUSE DOMANI a ROMA a causa del maltempo : le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell' Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:56:00 GMT)

Gelo in Campania - scatta l'allerta : ?«Scorte di sale per la viabilità» : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità per «anomalia termica negativa» a partire dalla mezzanotte; si prevedono nevicate a quote superiori...