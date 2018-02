Galaxy S9 e S9+ i prezzi ufficiali in Italia versioni 64GB o 256GB

Confermato lo Snapdragon 845 sulla versione USA di Galaxy S9 e Galaxy S9+ : Come ampiamente previsto, sono i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9+ , nella versione destinata agli Stati Uniti e al mercato asiatico, i primi smartphone al mondo ad essere stati annunciati con piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845. Attentamente progettato per soddisfare le esigenze dei consumatori appassionati di tecnologia, Snapdragon 845 fa leva ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ sono ufficiali : scheda tecnica e prenotazioni speciali per chi ha S8 : E dal momento che la base di ricarica sostiene lo smartphopne in una comoda angolazione, potrai continuare a scrivere o guardare video in streaming. - Quando hai bisogno di maggiore spazio di ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono ufficiali : Tutto sul top di gamma Android del 2018 : Finalmente Samsung ha tolto i veli al nuovissimo e fiammante Samsung Galaxy S9 che come al solito sarà disponibili in due varianti. Scopriamo tutte le novità in diretta da Barcellona (In aggiornamento a breve le nostre foto) ufficiali Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+. Ritocchini qua e la per lo smartphone migliore di sempre Samsung, […]

Samsung Galaxy S9 e S9+ sono ufficiali : le principali caratteristiche hardware : ufficializzati oggi 25 febbraio 2018 i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+: ecco le principali caratteristiche hardware dei nuovi top di gamma coreani.Ci siamo, i tanti attesi dispositivi top di gamma Samsung Galaxy S9 e il suo fratellino maggiore Galaxy S9+ sono ufficiali, da oggi i competitori della azienda coreana si dovranno dare da fare.Dopo una serie di rumors nelle ultime settimane che ne hanno svelato senza ombra di dubbio il design e alcuni ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - i nuovi smartphone puntano ancora sulla fotocamera : Sfruttando la potenza del processore octacore a 64 bit, l'S9 permette di lanciarsi nel mondo delle AR Emoji, le emoticon animate basate sul volto dell'utente già viste sull'iPhone X di Apple. In ...

Samsung Galaxy S9 ed S9+ nei nostri video hands-on : Samsung ha riempito i titoli di tutte le testate giornalistiche del mondo oggi con l'annuncio dei sui nuovi Galaxy S9 e S9+. Con questi smartphone, il produttore sudcoreano si rivolge agli utenti che ...

Galaxy S9 e S9+ l’evento dal vivo : ecco dove seguirlo in diretta dalle 18.00 : Alle 18.00 ora italiana inizierà l’evento di presentazione pre MWC 2018 dei Samsung Galaxy S9 e S9+: ecco quali sono i mezzi che potete utilizzare per seguire la diretta.Tra poco meno di un ora inizierà l’evento dal vivo Samsung Galaxy Unpacked 2018, nel quale saranno presentati al grande pubblico i prossimi Galaxy S9 e S9+.Tutti voi potete seguire l’evento in diretta anche se non siete fisicamente presenti nel posto, infatti ...

Galaxy S9 e S9+ in immagini dal vivo insieme prima del MWC 2018 : Svelate alcune immagini che mostrano dal vivo e insieme i prossimi top di gamma di Samsung, il Galaxy S9 e S9+, prima dell’annuncio ufficiale che avverrà domani.OK, non ditemi che non avete ancora capito con un certo livello di sicurezza come saranno i prossimi smartphone top di gamma di Samsung.Ovviamente stiamo parlando dei Galaxy S9 e Galaxy S9+ che questa volta sono stati fotografati insieme, così potete farvi una prima idea sulle ...

Come seguire in diretta il lancio di Galaxy S9 ed S9+ : I nuovi Samsung S9 saranno presentati domenica 25 febbraio alle ore 18 a Barcellona, ma se anche non foste presenti nella città catalana ci sono vari modi per seguire l'evento in diretta. Visitate ...

Ecco il prezzo di Galaxy S9 ed S9+ secondo @evleaks! : Senza perderci in troppi preamboli, Ecco i prezzi dei nuovi top di gamma Samsung secondo @evleaks , al secolo Evan Blass, probabilmente l'informatore più famoso al mondo; uno di quelli che raramente ...

MWC 18 : Ecco le cover Ufficiali di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ : Ecco tutte le foto delle cover Ufficiali di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ trapelate in rete nella scatola di vendita In rete tutte le foto delle cover Ufficiali dei nuovi Galaxy S9 ed S9+ La presentazione del Galaxy S9 di Samsung è ormai alle porte, al MWC 18 di Barcellona il 25 Febbraio 2018 […]