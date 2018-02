Furore 2 | anticipazioni terza puntata di domenica 4 marzo 2018

davidemaggio

: Tra poco su canale 5 le emozioni della seconda puntata di #Furore2 ?????? Ho letto le anticipazioni, sarà una puntat… - annavis08 : Tra poco su canale 5 le emozioni della seconda puntata di #Furore2 ?????? Ho letto le anticipazioni, sarà una puntat… - notizie_star : Anticipazioni Furore 2 terza e quarta puntata, svolta choc tra Vito e Marisella: - zazoomnews : In Furore 2 Giovanna alla ricerca di sua madre: Francesco Monte farà la sua comparsa? Anticipazioni 25 febbraio -… -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Massimiliano Morra Massimiliano Morra presenza costante del weekend televisivo, almeno per le prossime settimane. L’attore napoletano, attualmente in video allacon il secondo capitolo della fiction, dal 10sarà anche protagonista al sabato sera in quanto concorrente della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle. Una staffetta che lo vedrà passare dal prime time di Rai 1 a quello di Canale 5 in vesti completamente opposte. Da una parte quelle dell’aspirante ed avvenente ballerino, dall’altra quelle del bracciante combattivo e battagliero che non accetta le ingiustizie e per combattere i soprusi dei potenti arriva a diventare poliziotto. E chissà che questo ruolo non influenzi anche la sua partecipazione a Ballando, portandolo a contrastare a muso duro i giudizi della giuria come in tanti hanno fatto in passato. A seguire le ...