Furore 2 Anticipazioni del 25 febbraio 2018 | Saro e Marisella sempre più vicini | mentre

In Furore 2 Giovanna alla ricerca di sua madre : Francesco Monte farà la sua comparsa? Anticipazioni 25 febbraio : Tradimenti e sospetti in Furore 2 mentre Giovanna continua ad andare alla ricerca di sua madre. Questo ci aspetta nella seconda puntata della fiction con Massimiliano Morra in onda oggi, 25 febbraio, e in cui il pubblico potrà trovare Francesco Monte. Il nuovo promo di Furore 2 mostra l'ex tronista proprio nella nuova puntata, quale sarà il suo ruolo? Il pugliese vestirà i panni di un amico di Saro che, proprio nella prima puntata, è rimasto ...