FURORE 2 Anticipazioni del 25 febbraio 2018 | Franco è ad un passo dalla verità?

FURORE 2 - anticipazioni puntata di domenica 25 febbraio 2018 : Saro e Marisella sempre più vicini : Furore 2, anticipazioni episodio 25 febbraio 2018 Del resto in ogni melò che si rispetti c’è il cattivo della situazione. Un bruto che tesse le fila di tutta la storia e che si contrappone ai buoni, agli “eroi” che invece cercano di contrastarlo alla ricerca della verità. Un melò classico che delinea buoni e cattivi In Furore 2, la parte del cattivo è interpretata da Remo Girone, un attore che vanta partecipazioni ad altre fiction quali: La ...

FURORE 2 : anticipazioni seconda puntata di domenica 25 febbraio 2018 : Furore 2 - Remo Girone Le vicende di Furore 2, che hanno debuttato questa sera su Canale 5, come si richiede a qualunque melò non potevano non avere un cattivo da sconfiggere, un personaggio crudele contro il quale gli eroi buoni e puri devono combattere per conquistarsi la felicità. E questo personaggio si chiama Osvaldo Calligaris, proprietario degli alberghi più belli di Lido Ligure, a cui presta il volto un attore che il pubblico ama molto, ...