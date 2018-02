Forzano la porta per rubare da Mamma Elvira | ladri fuggono con un bottino da

Champions League - importanti novità nelle liste Uefa dopo il mercato : le inglesi si rafForzano - “cambia” la Juve : La Champions League sta tornando. Domani sera scenderanno in campo i primi due incontri degli ottavi di finale della competizione e come noto le squadre potranno modificare la lista Uefa aggiungendo alcuni dei nuovi calciatori acquistati nella sessione invernale. Come noto, non sarà possibile inserire coloro i quali erano già scesi in campo in Champions League con un’altra maglia. Andiamo a vedere dunque le modifiche effettuate dalle 16 ...