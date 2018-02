Fortnite non conta le vittorie e altri problemi | cosa sta facendo Epic Games per risolvere

Alle 15 non perdete la diretta dedicata a Fortnite : Nato come una sorta di incontro tra meccaniche survival e elementi alla Minecraft, Fortnite è diventato nel corso dei mesi un pilastro di un genere sempre più in crescita anche e soprattutto grazie al fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds. Stiamo ovviamente parlando dei battle royale.Quest'oggi vi proponiamo una diretta in compagnia proprio di Fortnite, ultima fatica di Epic Games che tanto bene sta facendo a livello di pubblico e che continua ...

Problemi Fortnite stasera 19 febbraio - perché non si può giocare? : I Problemi Fortnite continuano anche stasera 19 febbraio: perché non si può giocare? Su Downdetector si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte dei giocatori: "oggi non so perché ma la appena Fortnite finisce il caricamento il gioco 'si allarga' e non riesco a fare più nulla aiutatemi vi prego" o "Anche a me da Problemi per accedere alle partite perché?", sono alcune delle lamentele che si leggono. I server sono down per un nuovo ...

Caldi i problemi Fortnite il 15 febbraio : non funziona - manutenzione da aggiornamento 2.5.0? : Riemergono ancora una volta più Caldi che mai i problemi Fortnite oggi 15 febbraio. Ad una settimana esatta di distanza dalle ultime segnalazioni da parte degli utenti, dunque, anche in questi minuti occorre fare i conti con una piattaforma che non funziona nell'ambito di un periodo che più in generale sta creando non pochi problemi all'utenza. Le prime lamentele odierne, nello specifico, sono giunte poco dopo le 10 e sarà necessario monitorarle ...

Problemi Fortnite oggi 8 febbraio - perché non si può giocare? Orario manutenzione : Fortnite è down oggi 8 febbraio, non si può giocare. perché? Sono molto noti gli ultimi Problemi Fortnite, che non hanno permesso ai giocatori di poter accedere al gioco per moltissime ore. Speriamo non accada la stessa cosa anche oggi. I server di Epic Games andranno in mantenzione a causa dell'arrivo dell'ultima patch per PS4, Xbox One e PC. Il matchmaking di Battaglia Reale sarà la prima cosa a non essere disponibile.+ Problemi Fortnite non ...

Problemi Fortnite oggi 2 febbraio - perché non si riesce a giocare? : I Problemi Fortnite continuano anche oggi 2 febbraio, perché non si riesce a giocare? Dopo i disagi registrati solo pochi giorni fa, per essere precisi il 27 gennaio (ma anche qualche giorno prima), ecco che il titolo gratuito di Epic Games risulta essere di nuovo inaccessibile. Come si vede su downdetector.it le segnalazioni sono moltissime. Problemi Fortnite continuano I motivi di questi Problemi Fortnite sono abbastanza semplici: è in ...

Problemi Fortnite oggi 25 gennaio - perché non si riesce a giocare? : Nel corso dell'ultimo mese i giocatori di tutto il mondo sono stati spesso afflitti da Problemi Fortnite, che compromettono il corretto funzionamento delle partite online: l'action game cooperativo soffre spesso di magagne ai server che impediscono di giocare e pare proprio che oggi, giovedì 25 gennaio, l'utenza sia destinata a un'altra giornata di "sofferenza". Nelle ultime ore, infatti, sono tantissime le segnalazioni da parte dell'utenza ...

Ancora gravi problemi Fortnite al 19 gennaio - server down : perché non si può giocare? : Fortnite oggi 19 gennaio 2018 sta avendo gravissimi problemi ai server, non funziona: è accaduto anche ieri, ma era per una manutenzione e rilascio di un'importante patch: perché è impossibile anche oggi giocare a Fortnite? Consultando il sempreverde portale servizioallerta.it, il luogo ultimo dove consultare i down e divenuto ormai un punto di riferimento del settore dei vari disservizi che colpiscono nel quotidiano le più svariate piattaforme, ...

Perché non si può giocare a Fortnite oggi 18 gennaio - problemi e down dei server : Nuova giornata, nuovi problemi a Fortnite: Perché in queste ore non si può giocare? Il celebre titolo di Epic Games sta avendo problemi di connessione ai server durante questa mattinata del 18 gennaio, che non consentono agli utenti di accedere al gioco sviluppato da People can Fly. Il portale servizioallerta.it, il luogo ultimo dove consultare i down e divenuto ormai un punto di riferimento del settore dei vari disservizi che colpiscono nel ...