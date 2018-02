Flavio Fusi | di cronache infedeli e di grande umanità

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2018) C’è un luogo nella mia biblioteca concreta e mentale che si chiama Non aver paura di essere onesto. Lo metto lì,, in quella terra di grandi reporter, insieme ad Aidan Hartley, Ryszard Kapuściński, Tiziano Terzani, Azra Nuhefendić, Peter Froberg Idling, Robert Fisk.(Voland), il suo primo vero libro dopo una vita passata a documentare e a documentarci sulle crisi internazionali e i mutamenti della Storia, è un testo straordinario fatto di piccoli gesti quotidiani, disgregazioni umane all’ombra dei grandi eventi, dolori e speranza ai margini degli imperi massmediatici. Partendo dall’assunto che il cronista non può essere giudice, ma sempre complice di quello che sta accadendo intorno a lui, l’autore accompagna il lettore in un mondo che spesso non si vuole osservare da vicino, anche se per comprenderlo sarebbe necessario. E così ci ...