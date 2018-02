Firenze Maltempo | da lunedì attesi i fenomeni più intensi

Maltempo Firenze : confermata l’allerta meteo per vento forte : Prolungamento dell’allerta gialla per vento forte e nuovo avviso per neve da stanotte per l’intera giornata di domani: il bollettino di valutazione di criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) riguarda anche Firenze (oltre ai comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). Per quanto riguarda il vento forte, il ...

Maltempo Firenze : rischio slavine - chiusa la SP77 dell'Alpe di Casaglia : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono previste per oggi e domani deboli nevicate fino a quote collinari nei comuni dell'Alto Mugello. La Sp 477 – dell'Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio) – è attualmente chiusa dal km 7+000 al km 12+400 per rischio slavine. "Nei prossimi giorni – si spiega in una nota – è atteso un deciso calo termico, si invitano tutti i ...

Maltempo Firenze : riapre domani il giardino dell'Orticoltura di Firenze : A seguito del sopralluogo effettuato questa mattina dai tecnici del Comune di Firenze, è stata decisa la riapertura, domani pomeriggio, del giardino dell'Orticoltura, dove ieri è caduto un pino. La pianta è caduta a seguito delle piogge che hanno allentato il terreno su cui facevano presa le radici. Dopo l'ultimo esame Visual Tree Assessment era stata inserita nella classe C delle classi di propensione al cedimento ed era tra quelle ...

Maltempo a Firenze - cade grosso pino del giardino dell'Orticoltura : Un pino alto una quindicina di metri e' caduto all'interno del giardino dell'Orticoltura, in via Vittorio Emanuele a Firenze: e' accaduto nelle prime ore di stamani. Nessun e' rimasto ferito. Secondo quanto si spiega dal Comune, la pianta si e' completamente ribaltata. Dai primi accertamenti dei tecnici della direzione ambiente la pioggia di queste ultime ore – da mezzanotte alle 6 sono caduti quasi 25 ...

Maltempo : rami sulla linea elettrica dell'Alta Velocità - treni Firenze-Bologna dirottati su Prato : A causa di rami caduti per il Maltempo sulla linea elettrica dell'Alta Velocità, un treno proveniente da Bologna nel pomeriggio è rimasto fermo per circa due ore vicino all'imbocco della galleria di Firenze Castello. Per oltre 90 minuti i treni della linea Av Bologna-Firenze sono stati dirottati sulla direttrice di Prato.

Maltempo - Terna : "nessun problema sulla rete di Bologna e Firenze" : Nessun problema sulla rete di Terna nell'area di Bologna e Firenze, colpita dal Maltempo. Lo fa sapere l'operatore, spiegando che "limitatamente all'area del comune di Sarsina (Forli') dove e' situata la cabina primaria di Quarto, a causa delle forti nevicate, si e' verificato un disservizio sulla rete di alta tensione". I tecnici della societa' "sono prontamente intervenuti per cercare ...

Maltempo : nevica sulle colline di Firenze e nell'Alto Mugello : Il Maltempo si sta facendo sentire in Toscana. Attualmente si registrano nevicate sulla dorsale Appenninica, nei fondovalle dell'Alto Mugello e localmente sui rilievi collinari tra Firenze ed il Mugello. Tutto il personale della Città Metropolitana è impegnato per garantire la percorribilità delle strade di competenza. La Sp477 Dell'Alpe di Casaglia è stata chiusa a causa di una frana al km 15+900, Comune di Borgo San Lorenzo (nei ...

Maltempo Firenze : codice giallo per allerta ghiaccio : Il Centro funzionale regionale della Toscana ha emesso il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce, dalla mezzanotte alle 13 di domani, venerdì 29 dicembre, codice giallo per il rischio ghiaccio per Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa: "Sono possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per ...

Maltempo Firenze : crolla parte delle mura medioevali San Casciano - danni a 2 auto : crollata una porzione delle mura medioevali di San Casciano Val di Pesa (Firenze) a seguito delle piogge degli ultimi due giorni: non si segnalano feriti ma sono rimaste danneggiate due auto in sosta. Sul posto vigili del fuoco di Firenze, polizia municipale e tecnici del Comune. L'area è stata sgombrata e messa in sicurezza.

Maltempo - Firenze : neve in arrivo sulle alture del Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domani, giovedì 28 dicembre, un codice giallo sull'area Bisenzio e Ombrone per rischio idraulico nel reticolo principale e per neve su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze, in particolare nel Mugello. "Sulla base dei dati del centro funzionale regionale – spiega Angelo Bassi, consigliere delegato della Metrocittà alla Protezione ...

Maltempo Toscana : stato di emergenza per le province di Lucca - Massa Cararra - Pistoia - Prato e Firenze : stato di emergenza regionale per le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e la Citta' Metropolitana di Firenze. La dichiarazione, a seguito all'ondata di Maltempo che si è abbattuta su parte della Toscana nei giorni fra il 9 e il 12 dicembre, è stata formalizzata oggi con la firma del decreto da parte del presidente della Regione Enrico Rossi. Il decreto – che ha compreso anche le province di Pistoia, Prato e la ...