Firenze | incendio nell' armeria della questura | esplosioni | morto un poliziotto

Incendio nella caserma Fadini di Firenze - morto un poliziotto : Incendio nella caserma Fadini di Firenze , morto un poliziotto Le fiamme sarebbero divampate in un'ala del primo piano dell'edificio. Sul posto, oltre al personale della polizia di Stato, sono arrivati i Vigili del fuoco. Passanti avrebbero visto il fumo uscire da una finestra e sentito piccoli scoppi Parole ...

Firenze - incendio nell'armeria della questura : fiamme ed esplosioni - morto un poliziotto : Un incendio è scoppiato un paio di ore fa in questura a Firenze, in via della Fortezza. Il fuoco e le fiamme si sono diffuse all'interno della caserma Fadini. Ma subito dopo le persone che...