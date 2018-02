Firenze Incendio nella caserma Fadini morto un artificiere di 48 anni

Incendio nella caserma Fadini - poliziotto muore a Firenze : Dramma a Firenze . Un poliziotto è morto nel pomeriggio nell' Incendio di alcuni uffici della caserma ' Fadini ' della polizia di Stato. Le fiamme si sono sviluppate in...

