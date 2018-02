Fiorentina | Astori | ' Trattiamo il rinnovo | presto una soluzione'

Fiorentina -Juve si avvicina - Astori suona la carica : “ecco come dobbiamo affrontarli” : La 24^ giornata si aprirà con il big match tra Fiorentina e Juventus. Al ‘Franchi’ andrà in scena una sfida da sempre molto sentita per la storica rivalità tra le due tifoserie. Intervistato dai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il capitano viola, Davide Astori , ha voluto suona re la carica : “La Juve sulla carta è nettamente più forte del Napoli. Quindi non possiamo incontrare avversario peggiore. La Juve è una ...

Fiorentina - ancora guai in vista della Samp : nuovo forfait dopo Astori e Veretout? : Astori in difesa, Veretout in mezzo al campo ma non solo. Le cattive notizie per il tecnico della Fiorentina Pioli sembrano non essere terminate. Anche il reparto offensivo potrebbe registrare un’assenza pesante, vale a dire quella del francese Thereau. Quest’ultimo non ha preso parte all’ultimo allenamento della squadra viola e difficilmente partirà dal primo minuto nella gara di domenica contro la Sampdoria. Pioli sta già ...