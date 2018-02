Fca verso addio al diesel

Marchionne : " Fca corre verso il raddoppio utili entro il 2022" : (Teleborsa) - Fiat Chrysler potrebbe raddoppiare gli utili entro il 2022, grazie alla spinta del marchio Jeep. Parola di Chief Executive Officer. Sergio Marchionne lo ha rivelato in un'intervista ...

Euro verso 1 - 21 dollari frena le Borse. Milano tiene con Unipol e Fca : Prima seduta del 2018 in flessione per quasi tutte le Borse Europee perché il cambio Euro/dollaro segna i massimi da quattro mesi e penalizza i gruppi esportatori. Già a caccia di nuovi record le Borse americane in particolare con l'indice Nasdaq grazie al risveglio dei tecnologici...