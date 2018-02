Fca | addio al diesel sulle auto entro il 2022?

Financial Times : dal 2022 Fca dirà addio alle auto diesel : Le vendite di veicoli diesel in Europa lo scorso anno sono calate dell'8%

Dal 2022 Fca cambia tutto : darà l'addio alle auto diesel : "Fca abbandonerà i motori diesel dalle auto passeggeri a partire dal 2022". Per il momento non è un annuncio ufficiale. Anzi, si tratta di un'indiscrezione (non confermata) riportata dal Financial Times secondo cui il gruppo torinese avrebbe optato per questa soluzione a causa del crollo della domanda e dei costi crescenti per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni.Secondo il Financial Times, la ...

"Fca dirà addio al diesel per le auto entro il 2022". Lo rivela il Financial Times : Fiat Chrysler "scaricherà" i motori diesel dalle auto passeggeri entro il 2022 in seguito al crollo della domanda e all'aumento dei costi per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Fca annuncerà la decisione di dire addio al diesel nel corso della presentazione del piano industriale l'1 giugno. Secondo il Financial Times, Fca ...

Sergio Marchionne conferma l'addio da Fca nel 2019 : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene - ti consuma. Sono stanco - ho voglia di fare qualcos'altro" : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene, ti consuma. Sono stanco. Voglio fare qualcosa d'altro". Parola di Sergio Marchionne, che in un'intervista a Bloomberg, ha confermato di fatto la sua uscita dal gruppo nel 2019. L'amministratore delegato di Fca non ha escluso un possibile ruolo in Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli che controlla l'azienda automobilistica e di cui fa parte del cda come vicepresidente non esecutivo: "Se la mia ...