F1 | Test Barcellona 2018 | Kimi Raikkonen debutta sulla nuova Ferrari Sebastian Vettel in

F1 - Test Barcellona 2018 : si fa sul serio! Si accendono i motori - riparte la sfida Ferrari-Mercedes. Corsa al Mondiale : Finalmente si accendono i motori, finalmente non si scherza più, finalmente si torna a girare in pista: il tempo delle chiacchiere è finito, ora si fa tremendamente sul serio. La Formula Uno torna a essere protagonista dopo il lungo letargo invernale: gli ingegneri e le varie scuderie hanno lavorato duramente negli ultimi mesi, i piloti si sono preparati fisicamente e psicologicamente per affrontare la nuova stagione, ora è arrivato il momento ...

F1 - Test Barcellona 2018 : tutti gli orari e il calendario. Come seguirli in Diretta e in tempo reale. Il programma completo : Si inizia finalmente a fare sul serio, i motori si accendono e non si scherza più, il Mondiale 2018 di Formula Uno si avvicina a grandi passi e dopo le presentazioni degli ultimi giorni si scenderà in pista per i primi Test stagionali. A Barcellona inizia ufficialmente la stagione di F1 a un mese dal Gran Premio d’Australia che aprirà la lunga rincorsa verso il titolo iridato. Sul tracciato catalano le varie scuderie avranno la possibilità ...

F1 - Test Barcellona 2018 : gli orari e come vederli in tv. C’è la Diretta Live in tempo reale. Il programma completo : Dal 26 febbraio al 1° marzo i motori del Mondiale 2018 di F1 ricominceranno a rombare nei primi Test pre-stagionali che si terranno sul circuito catalano di Barcellona (Spagna). Al Montmeló vedremo esibirsi le nuove vetture e, come al solito, la curiosità è tanta. Sarà ancora una volta una sfida tutta Mercedes-Ferrari? Nella giornata di ieri le due grandi rivali si sono presentate: ad ora di pranzo la Stella a tre punte ha messo in mostra un ...

Formula Uno - l'Alfa Romeo Sauber toglie i veli : pronta per i Test di Barcellona : Finalmente la nuova Alfa Romeo Sauber ha tolto i veli e lunedì 26 febbraio la monoposto farà il suo debutto nei test di Barcellona. La scintillante vettura presenta una livrea bianca e rossa, anche se questo dettaglio era già stato anticipato nel mese di dicembre. Una grande novità riguarderà il motore visto che nella passata stagione automobilistica era stata montata la versione 2016 del sei cilindri turo ibrido Ferrari.Questa volta, però, la ...

F1 - Test Barcellona 2018 : date - programma - orari e tv. Si comincia il 26 febbraio : Dal 26 febbraio al 1° marzo i motori del Mondiale 2018 di F1 ricominceranno a rombare nei primi Test pre-stagionali che si terranno sul circuito catalano di Barcellona (Spagna). Al Montmeló vedremo esibirsi le nuove vetture e, come al solito, la curiosità è tanta. Sarà ancora una volta una sfida tutta Mercedes-Ferrari? O la Red Bull o magari la McLaren motorizzata Renault sapranno inserirsi? Tante attese rispetto a quel che accadrà in una ...

