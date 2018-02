F1 | si scaldano i motori per i primi test di Barcellona

Ginnastica - il letargo è finito : si torna in gara! Tra Serie A e American Cup - si scaldano i motori : weekend di fuoco : Il lungo inverno sta per finire, la Ginnastica artistica si sta svegliando dal letargo, la lunga pausa senza gare è ormai agli sgoccioli. Dopo oltre due mesi senza competizioni, gli appassionati stanno facendo il conto alla rovescia per poter nuovamente gustarsi le esibizioni delle migliori atlete in circolazione: come ogni anno, quando si avvicina la fine della stagione più fredda, la Polvere di Magnesio inizia a ridestarsi e torna a farci ...