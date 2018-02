F1 - Kimi Raikkonen ' battezzerà' la SF71-H nei test del Montmeló

F1 - Test Barcellona 2018 : Kimi Raikkonen debutta sulla nuova Ferrari. Sebastian Vettel in pista da martedì : Domani lunedì 26 febbraio inizieranno i Test di Formula Uno a Barcellona: si accendono i motori, la stagione entra nel vivo a un mese dall’inizio del Mondiale. La Ferrari ha comunicato come distribuirà il lavoro dei propri piloti sui quattro giorni di Test. A inaugurare la nuova SF71H sarà Kimi Raikkonen: il finlandese sarà al volante nel primo e nel terzo giorno dei Test. Lo scandinavo è già sceso in pista nella giornata odierna per il ...