F1 in tv | Mondiale 2018 su Tv8 In chiaro tutte le differite delle gare

F1 - Test Barcellona 2018 : si fa sul serio! Si accendono i motori - riparte la sfida Ferrari-Mercedes. Corsa al Mondiale : Finalmente si accendono i motori, finalmente non si scherza più, finalmente si torna a girare in pista: il tempo delle chiacchiere è finito, ora si fa tremendamente sul serio. La Formula Uno torna a essere protagonista dopo il lungo letargo invernale: gli ingegneri e le varie scuderie hanno lavorato duramente negli ultimi mesi, i piloti si sono preparati fisicamente e psicologicamente per affrontare la nuova stagione, ora è arrivato il momento ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Marco Melandri in vetta dopo il round di Phillip Island : Marco Melandri inizia nel migliore dei modi la propria stagione nel Mondiale 2018 di Superbike. Il centauro italiano, con due successi in Australia, vola in vetta alla graduatoria iridata a punteggio pieno a precedere il duo della Kawasaki Tom Sykes e Jonathan Rea, tre volte campione del mondo. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1. Marco Melandri 50 DUCATI 2. TOM SYKES 33 KAWASAKI 3. JONATHAN REA 31 KAWASAKI 4. XAVI FORES 29 DUCATI 5. ALEX LOWES ...

VIDEO Marco Melandri trionfa in gara-1 in Australia. Highlights Mondiale SuperBike 2018. Ducati in estasi : Marco Melandri è tornato alla vittoria nel Mondiale SuperBike! Il ravennate, in sella alla Ducati, ha trionfato nella gara 1 del Round d’Australia e inizia nel migliore dei modi la corsa verso il titolo iridato. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della gara vinta da Marco Melandri sul circuito di Phillip Island. (foto Lorenzo di Cola) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Superbilke - Mondiale 2018 : l’Aprilia punta su Lorenzo Savadori ed Eugene Laverty per il salto di qualità : Sembra passata una intera era geologica, ma vi ricordate quale casa ha vinto l’ultimo Mondiale Superbike che non fosse monopolizzato dalla Kawasaki? Se avete impiegato qualche secondo per rispondere è assolutamente normale, perchè non a tutti può venire alla mente che la soluzione dell’enigma fosse l’Aprilia. La casa di Noale, infatti, si aggiudicò il titolo piloti con il francese Sylvain Guintoli e anche quello costruttori per ...

Superbike - Mondiale 2018 : sarà l’anno della riscossa per la Ducati? Ultima occasione per la Panigale R : La stagione 2018 della Superbike sta per prendere il via. sarà un anno importante in casa Ducati, all’ennesima occasione per tornare a dominare tra le derivate di serie, come è accaduto a lungo negli anni ’90 e 2000. L’ultimo titolo Mondiale è oramai lontano: era il 2011 e alla guida della moto di Borgo Panigale c’era lo spagnolo Carlos Checa. Da allora sono cambiate tante cose ed ora a padroneggiare la Superbike è la ...

F1 - Mondiale 2018 : un avvio con il botto per la nuova Red Bull! Ricciardo danneggia la RB14 nel filming day : Non certo un inizio da inserire nell’album dei ricordi felici per Daniel Ricciardo e la nuova Red Bull, presentatesi ieri con una livrea assai particolare. Scesa in pista a Silverstone (Gran Bretagna), su asfalto decisamente bagnato, la RB14 ha concluso anzitempo i 100 km di shakedown previsti per il “filming day” finendo contro le barriere. Nessuna conseguenza per Ricciardo mentre la vettura è risultata danneggiata in maniera ...

Le immagini della nuova Renault RS18 per il Mondiale 2018 : La scuderia di Enstone ha svelato la RS18. Rispetto al 2016, livrea dal giallo più brillante e una presenza maggiore del nero. E nero è anche l'Halo, cofano motore non è più a 'pinna di squalo' ...

F1 - Mondiale 2018 : presentata la nuova Renault RS18 - vettura più curata per puntare alle posizioni che contano : Tramite una serie di video dal sicuro impatto visivo, è stata presentata la nuova Renault RS18, la vettura che rappresenterà la scuderia francese nel prossimo Mondiale di Formula Uno 2018. Nico Hulkenberg e Carlos Sainz, quindi, hanno scoperto la loro nuova monoposto che, nell’idea della casa transalpina, dovrà avvicinarsi sempre più alle posizioni che contano ed al podio. Dopo diverse annate di ambientamento nella categoria regina, la ...

La nuova Renault RS18 in diretta per il Mondiale 2018 : Seguiamo l'evento in diretta su skysport.it , attraverso la cronaca, le foto e i video che mostreranno le prime immagini della vettura. 15.37 - Conto alla rovesia. Stanno per essere tolti i veli ...

Honda ha svelato la nuova RC213V 2018 : Marquez e Pedrosa pronti per il Mondiale : Lotteremo per regalare una stagione spettacolare a tutti i nostri tifosi sparsi nel mondo'. Soddisfatto e fiducioso anche il compagno di squadra Pedrosa: 'È incredibile vedere l'entusiasmo dei nostri ...

Come vedere il Mondiale di Superbike 2018 in diretta streaming : Dalle prove libere fino a Gara 1 e Gara 2, sarà trasmesso tutto in diretta dalla tv dedicata allo sport. Ma per chi non potrà seguire in televisione le gare, potrà farlo in streaming su Eurosport ...

Le immagini della nuova Alfa Romeo-Sauber C37 per il Mondiale 2018 : Presentata online la monoposto della scuderia svizzera che grazie alla partnership con Alfa Romeo segna il rientro della Casa italiana in Formula 1 dopo 32 anni. Qui tutte le foto della nuova C37 ...

F1 - Mondiale 2018 : svelata la nuova Sauber. “Orgogliosi che l’Alfa Romeo abbia scelto noi per tornare” : Settimana di presentazioni in Formula 1. Oggi è stata la volta dell’Alfa Romeo Sauber, che ha svelato la monoposto con cui affronterà la stagione 2018. Nulla di nuovo perché in effetti la vettura era già stata anticipata lo scorso dicembre, quando era stato annunciato il ritorno della casa del Biscione nel Circus. Presentazione anticipata da un piccolo giallo, con le prime immagini della C37 cominciate a circolare ben prima ...

MotoGP - Mondiale 2018 : presentata la nuova Honda. Marc Marquez : 'Siamo pronti per lottare anche in questa stagione' : Lavoreremo duro anche in Qatar e saremo pronti per lottare anche nella prossima stagione , per soddisfare i tifosi di tutto il mondo '. La sensazione è infatti che la Honda e Marquez saranno di nuovo ...