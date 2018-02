Eventi per bambini | desideri | fantasia e voglia di libertà nello spettacolo Storia

Maltempo Anas : in corso attività prEventive per garantire il transito : In considerazione degli avvisi di previste condizioni meteorologiche avverse emessi dal Dipartimento della Protezione Civile e delle previsioni meteorologiche sinottiche sull’Italia, sono in corso le attività di Anas volte a garantire, con uomini e mezzi spargisale e sgombraneve, la transitabilità sulla rete stradale di competenza. Attivato anche un piano di comunicazione e di monitoraggio delle aree interessate dagli avvisi di condizioni ...

L’instore tour di Benji e Fede per Siamo Solo Noise : le prime date degli Eventi firmacopie : L'instore tour di Benji e Fede per il nuovo album, Siamo Solo Noise, inizierà il prossimo 2 marzo, giorno del rilascio del nuovo progetto discografico del duo modenese. L'instore tour di Benji e Fede inizierà proprio dalla loro città Natale: sarà Modena ad accoglierli venerdì 2 marzo in un evento al Centro Commerciale La Rotonda. A seguire, i due artisti sono attesi a Napoli, Milano, Roma, Bari e Brescia prima di toccare Torino, Palermo e ...

Galà di Opere e Operette al Teatro Paisiello Eventi a Lecce : CON I BIMBI A Teatro! In contemporanea con gli spettacoli serali, nelle sale interne dei teatri, la Camerata Salentina, in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium , organizza un ...

Al via la Milano Fashion Week - il calendario delle sfilate e gli Eventi da non perdere : La rivoluzione digitale parte dalle dirette streaming che si alterneranno sul sito di Milano Moda Donna , sull'app di CNMI e sui profili social a video e fotogallery di approfondimento. Un maxi ...

La fashion week arriva a Milano : il calendario con gli Eventi da non perdere : Il conto alla rovescia è iniziato: tra poco l’esercito della moda si sposterà a Milano, dove andrà in scena la fashion week dal 20 al 26 febbraio con un calendario davvero ricco di eventi e appuntamenti. Si inizia con Moncler, che dopo aver detto addio alle linee Gamme Rouge e Gamme Bleu inaugura un nuovo corso con il progetto Genius, che sarà presentato martedì 20 con un evento speciale che darà il via alla settimana. LEGGI ANCHEIn montagna con ...

Musica - teatro e cultura : ecco gli Eventi da non perdere : Numerosi gli spettacoli teatrali: a Cavallino andrà in scena ' Eva non è ancora nata'; ' Una nessuna centomila' è lo spettacolo proposto a Muro Leccese. Tra gli eventi culturali segnaliamo la ...

Musica e una "montagna" di Eventi in piazza per i 54 anni di Artesina : Artesina festeggia nel weekend il suo 54esimo compleanno: due giorni dedicati a turisti, operatori e abituali frequentatori della località del comprensorio Mondolè Ski. L'appuntamento, nato in ...

London Fashion Week A-I 2018/2019. Il calendario delle sfilate e gli Eventi da non perdere : Conclusa la New York Fashion Week , guarda il meglio da Instagram e dallo street style , il mondo della moda si sposta nella capitale britannica, regno dello stile anticonformista. Al via la London Fashion Week con una serie di 'benvenuti' e 'arrivederci': goodbye a Cristopher Bailey , in ...

Carnevale - da Palazzo Marino 70 mila euro per gli Eventi : Diverse le iniziative nel Municipio 2 che, a partire dalle 10:30, intratterrà i cittadini con maschere, racconti di Carnevale e spettacoli. Un concorso di maschere tradizionali e animazione per ...

Carnevale : Comune Milano stanzia 70mila euro per Eventi di zona : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - Un budget più che raddoppiato rispetto al 2017 a disposizione dei municipi di Milano per Carnevale. Il Comune di Milano ha stanziato oltre 70mila euro per l’organizzazione di decine di eventi in città, per bambini e famiglie. Ciascun municipio, dal 2 al 9, ha ricevuto 7

CARNEVALE. PALAZZO MARINO PUNTA SULLA FESTA DIFFUSA - OLTRE 70MILA EURO AI MUNICIPI PER Eventi DI ZONA : Diverse le iniziative nel MUNICIPIo 2 che, a partire dalle 10:30, intratterrà i cittadini con maschere, racconti di Carnevale e spettacoli. Un concorso di maschere tradizionali e animazione per ...

Palazzo Marino punta sulla festa diffusa - oltre 70mila euro ai municipi per Eventi di zona : Diverse le iniziative nel municipio 2 che, a partire dalle 10:30, intratterrà i cittadini con maschere, racconti di Carnevale e spettacoli. Un concorso di maschere tradizionali e animazione per ...

La seconda stagione di Una serie di sfortunati Eventi promette criminali più malvagi - leoni mangia uomini - disperazione - etc - video - : Se avete apprezzato la prima stagione de Una serie di sfortunati eventi , fortunato adattamento Netflix dell'omonimo romanzo di Lemony Snicket, cerchiate sul calendario il 30 marzo , data in cui verrà ...

Google Calendar per Android si aggiorna alla v5.8.18 introducendo la possibilità di copiare e duplicare gli Eventi : Disponibile un nuovo aggiornamento per Google Calendar. Una boccata d'aria per chi utilizza il Calendario di Google con la nuova versione 5.8.18. Il nuovo update porta grosse novità relative agli eventi che ora, oltre ad aggiungere la possibilità di notificare vi e-mail agli invitati le eventuali modifiche, guadagnano due nuove opzioni nell'interfaccia del menù: "copia in" e "duplica". L'articolo Google Calendar per Android si aggiorna alla ...