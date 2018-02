Europa povera | il declino è nella svendita all' Oriente

Oscar Farinetti : "La Sicilia non è la regione più povera d'Europa" : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Secondo me la Sicilia non è affatto la regione più povera d'Europa, a me non risulta affatto". Così, Oscar Farinetti, patron di Eataly, risponde all'Adnkronos alla domanda sul perché la Sicilia risulti essere, secondo gli ulti dati economici, la regione più povera di

Oscar Farinetti : "La Sicilia non è la regione più povera d'Europa" : "Secondo me la Sicilia non è affatto la regione più povera d'Europa, a me non risulta affatto". Così, Oscar Farinetti, patron di Eataly, risponde all'Adnkronos alla domanda sul perché la Sicilia ...