Ester | record mai visto Oro in due sport diversi nella stessa olimpiade

Gomorra 3 - successo record anche all'Estero : La terza stagione di Gomorra conquista un altro successo. La serie targata Sky, infatti, non è solo la più richiesta in Italia, a due mesi dalla messa in onda dell'...

Made in Italy - Coldiretti : è record storico per le esportazioni agroalimentari all’Estero : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare all’estero con le esportazioni che hanno raggiunto i 41,03 miliardi di euro nel 2017 per effetto di un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat definitivi relativi al commercio estero nel 2017. Si tratta di un ottimo risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la ...

LeicEster : Mahrez diserta l’allenamento. In arrivo una multa record : Il giocatore algerino non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a causa del mancato trasferimento al Manchester City. Il Leicester è pronto a infliggere una multa salata (circa 230 mila euro) a Riyad Mahrez. Oggi il giocatore algerino ha disertato l’allenamento a causa dal mancato trasferimento al Manchester City. Mahrez era ancora una volta vicino alla cessione nonostante abbia siglato un contratto con scadenza nel 2020, ma ...

Lazio - è un attacco da record. Solo ManchEster City e Psg segnano di più : La Lazio e il gol sono ormai un binomio inscindibile. Lo dicono i numeri. E non Solo per via di Ciro Immobile che con 20 gol comanda la classifica dei cannonieri. In campo c'è molto di più. Perché l'...

Volkswagen - che record nel 2017 è ancora una volta la marca Estera più venduta in Italia" : ... il mercato nazionale più grande al mondo, dove la Volkswagen ha superato per la prima volta i 3 milioni di consegne in un anno, con una crescita del 5,9% rispetto al 2016. Nel 2017, inoltre, la ...

Made in Italy - Coldiretti : record storico per l’agroalimentare all’Estero : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare all’estero con le esportazioni che toccano per la prima volta i 41 miliardi di euro nel 2017 per effetto di un incremento del 7% rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima la Coldiretti dalle proiezioni su base annuale dei dati Istat relativi al commercio estero a novembre. Si tratta di un ottimo risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la ...

Vino - un'annata da record : con 6 miliardi è boom sulle tavole Estere (+7%) : (Teleborsa) - Conclusi i brindisi di fine anno è tempo di bilanci per il Vino Made in Italy che aumenta del 7% il valore dell`export e raggiunge il massimo storico di sempre a circa 6 miliardi di euro.

Record di bollicine stappate all'Estero : 10.20 Per la mezzanotte del 31 dicembre salgono ad oltre 360 i milioni di litri di spumante italiano stappati all'estero nel 2017 con il Record storico dei brindisi Made in Italy in aumento dell' 11% rispetto al 2016. Così la Coldiretti in occasione del Capodanno sottolineando che per il 2017 sarà raggiunto per la prima volta il Record storico dell'esportazioni all'estero per un valore superiore a 1,3 mld Nella classifica delle bollicine ...

ManchEster City - un altro record infranto : l'ultima volta non c'era ancora la Premier League! : ROMA - Il Manchester City macina-record di Pep Guardiola continua la sua marcia trionfale in Premier League settimana dopo settimana. I citizens, che ieri sera hanno strappato il successo contro il ...