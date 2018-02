Esame del Dna | scopre il padre naturale dopo 50 anni e gli chiede 4 milioni di danni

Bernardeschi-Higuain - l'attacco della Juventus è sotto Esame : TORINO - La Juventus farà i conti domani con le conseguenze del derby. Non quelle legate al risultato , perché la vittoria è stata utilissima per tenere sotto tiro la capolista Napoli, , quanto - ...

Milano Regionali - la sfida sull'ambiente all'Esame delle urne. Quale futuro per i diesel : Le associazioni ambientaliste di mezzo mondo hanno eletto i motori a gasolio a nemico pubblico per i nostri polmoni. Diversi Paesi europei e le grandi metropoli internazionali ne hanno già previsto ...

Roma - Esame Champions : oggi in casa dell'Udinese per restare tra le prime 4 : dal nostro inviato UDINE La Roma, dopo i 2 successi di fila contro il Verona e il Benevento, non si può certo fermare. La zona Champions, risalendo al 4° posto e piazzandosi a 1 punto dall'Inter, è ...

Un rivoluzionario Esame del sangue per la diagnosi di molteplici malattie : Questo post è a cura di Shalom Haggiag, Specialista Neurologo presso Azienda Ospedaliera S.Camillo-ForlaniniIn medicina, un biomarcatore è un indicatore misurabile della gravità o della presenza di alcuni stati patologici. Un santo graal della ricerca biomedica è lo sviluppo di test semplici in grado di diagnosticare una molteplicità di malattie, in modo affidabile e non invasivo.Con quest'ambizioso obiettivo, ...

Il nuovo corso della Fed all’Esame della volatilità : Solo qualche giorno fa ci si interrogava su quanto potesse durare l’andamento così stabilmente positivo della Borsa americana. L’anno che si è chiuso è stato, infatti, uno dei migliori...

Seconda prova dell'Esame di maturità. Greco al Classico - matematica allo scientifico : Istituti tecnici Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese nell'opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell'indirizzo Turismo; Estimo per l'...

Lista completa materie Maturità 2018 seconda prova dell’Esame di Stato : per Licei - Istituti professionali e tecnici : Finalmente eccole: le materie Maturità 2018 per la seconda prova sono appena state comunicate attraverso il sito del MIUR e tutti i suoi canali social alle 13 di oggi 31 gennaio. Gli studenti dei Licei come degli Istituti professionali e di tutti gli altri indirizzi di insegnamento possono ora fare i conti con la materia che li attende al varco per l'esame di Stato della prossima estate. Ecco l'elenco completo delle scelte del Ministero. Per ...

