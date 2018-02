Ermal Meta e Fabrizio Moro all' Eurovision Dopo “Non mi avete fatto niente” la richiesta

Ermal Meta E FABRIZIO MORO ALL'EUROVISION/ Con “Non mi avete fatto niente” - ma spunta una nomination per... : ERMAL META e FABRIZIO MORO ALL'EUROVISION Song Contest 2018, "Non mi avete fatto niente" cambierà le sorti della famosa manifestazione musicale? Ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Il calendario definitivo degli instore di Ermal Meta per Non abbiamo armi tra nuove date e slittamenti : L'instore di Ermal Meta per Non abbiamo armi ha un suo calendario definitivo. Dopo l'annuncio delle prime date a ridosso del Festival di Sanremo, l'artista ha avuto l'esigenza di cambiare e aggiungere alcuni appuntamenti alla prima lista di instore, pubblicando ora l'elenco completo. Per sopraggiunti impegni televisivi, gli instore di Sambuceto e Pontecagnano Faiano sono stati spostati a nuova data, mentre i fan potranno incontrare Ermal ...

Ermal Meta e Jovanotti tra i nominati al Premio Amnesty International Italia 2018 per la canzone dell’anno sui diritti umani : Annunciate le canzoni in lizza per il Premio Amnesty International Italia 2018, riconoscimento assegnato annualmente ai brani di importanza e rilievo sociale. Il Premio è riservato a canzoni che nel corso dell'ultimo anno hanno trattato temi importanti, come quello dei diritti umani. Sono dieci le canzoni nominate per il Premio Amnesty International Italia 2018, che si sono distinte per la musicalità, il genere e il loro contenuto. La ...

Ermal Meta e Moro non sono gay/ Il cantautore romano si sgofa sui social : "Mi fa sorridere tutto quello che.." : Ermal Meta e Fabrizio Moro, flirt smentito: il cantautore italo-albanese ha utilizzato due toni diversi nel commentare il gossip riguardante il presunto flirt con il suo collega. (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 20:06:00 GMT)

Ecco chi è il bambino che ha stregato Ermal Meta : "Ma contro ogni terrore il mondo si rialza con il sorriso di un bambino", recita una strofa della canzone e Giuseppe sembra rappresentarla appieno. "Ho scelto di cantare la canzone di Ermal Meta ...

Ecco chi è il bambino che ha stregato Ermal Meta : Si chiama Giuseppe Bertolotti, ha 8 anni e con la sua voce chiara, infantile, ma decisa ha stupito proprio tutti interpretando la canzone vincitrice del festival di Sanremo. Anche Ermal Meta che ha subito lanciato un appello per ritrovare il "bimbo fenomeno".Dopo aver visto il video su YouTube in cui il bambino cantava accompagnato solo dalla chitarra, Ermal Meta ha diffuso un appello per invitare ufficialmente il piccolo cantante al Forum di ...

La lettera di Giuseppe per Ermal Meta - il “Bimbo fenomeno” accetto l’invito a cantare ad Assago : “Un regalo bellissimo per il mio compleanno” : Dopo il video pubblicato sui social, arriva la lettera di Giuseppe per Ermal Meta per ringraziarlo del generoso invito fatto dal cantautore di Vietato Morire. Nei giorni scorsi, il neo vincitore del Festival di Sanremo Ermal Meta ha postato su Facebook un video di un bambino che canta e suona abilmente Non mi avete fatto niente, canzone vincitrice di Sanremo interpretata da Fabrizio Moro e Ermal Meta. Un talento sorprendente che Ermal ...

Ermal Meta ha invitato un suo piccolo fan a suonare con lui al concerto di Milano : Ermal Meta è rimasto particolarmente colpito dalla performance della sua canzone “Non mi avete fatto niente” – con la quale ha vinto Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro – interpretata da un suo piccolo fan. Ad Ermal è piaciuto così tanto l’omaggio fatto da questo bimbo che lo ha invitato ufficialmente sul palco del Mediolanum Forum di Milano il prossimo 28 aprile. Ermal Meta ha postato sui suoi social il video del piccolo che ...