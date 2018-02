Equitazione | World Cup 2018 | Henrik von Eckermann profeta in patria a Goteborg | giornata

Equitazione - World Cup Jumping 2018 : Pieter Devos trionfa a Bordeaux! Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi nelle retrovie : Un belga espugna la Francia. Pieter Devos trionfa nel Longines Grand Prix di Bordeaux, dodicesima e penultima tappa del girone Europa Occidentale della World Cup Jumping 2017-2018. Devos ha realizzato due percorsi netti in sella ad Espoir, fermando il cronometro nel barrage sul tempo fantastico di 36”53, oltre un secondo e mezzo meglio del tedesco Marcus Ehning, che ha concluso la sua prova in seconda posizione con 38”09 in sella a Cornado NRW, ...

Equitazione - World Cup Jumping 2018 : Stephanie Holmén trionfa a Zurigo! Schwizer e Staut sul podio. Giornata difficile per Bucci e Moneta : Parla svedese l’undicesima tappa del girone Europa Occidentale della World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. L’amazzone Stephanie Holmén ha trionfato a Zurigo, piazzando uno splendido doppio netto in sella a Flip’s Litte Sparrow e chiudendo il barrage in 38”79, oltre un secondo meglio rispetto allo svizzero Pius Schwizer, forse il meno atteso tra i beniamini del pubblico di casa. L’elvetico ha chiuso in seconda posizione ...

Equitazione - World Cup Jumping 2017-2018 : Christian Ahlmann profeta in patria a Lipsia! Alberto Zorzi nella top ten : Christian Ahlmann profeta in patria nella decima tappa della Longines World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Il tedesco si è imposto a Lipsia nel Grand Prix valido per la classifica del girone Europa Occidentale, i cui primi 18 atleti potranno partecipare alla finale in programma a Parigi tra il 10 e il 15 aprile. Ahlmann ha realizzato uno splendido doppio netto davanti al pubblico amico, chiudendo il barrage in 43”19 in sella a Taloubet Z e ...

Equitazione - World Cup Jumping 2017-2018 : Lorenzo De Luca sul podio a Mechelen! Smolders trionfa davanti a Von Eckermann. Anche Bucci nella top ten : Si chiude in bellezza il trionfale 2017 dell’Equitazione italiana. Lorenzo De Luca è salito sul podio nel Grand Prix di Mechelen (Belgio), valido per il girone Europa Occidentale della World Cup Jumping 2017-2018. L’azzurro ha realizzato un fantastico doppio netto in sella ad Halifax van het Kluizebos, chiudendo il percorso base con il secondo miglior tempo e fermando il cronometro nel barrage su 39”97, un tempo che gli è valso la ...

Equitazione - World Cup Jumping 2017-2018 : la pattuglia belga prova far valere il “fattore campo” a Mechelen - azzurri a caccia di punti per la finale di Parigi : Cinque giorni di eventi a Mechelen per la nona tappa del girone Europa Occidentale della World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. I migliori interpreti della disciplina si sfideranno nell’ultimo Grand Prix di prestigio dell’anno, alla ricerca di punti preziosi in classifica per garantirsi l’accesso alla finale di Parigi, che avrà luogo tra l’11 e il 15 aprile 2018. A fare la voce grossa per ora sono stati i francesi, che si ...