Embraco | storia di Giovanni Ci mandavano ad insegnare agli slovacchi | Ora è ad un passo

Embraco - la storia di Giovanni a un passo dal licenziamento : “Sono entrato che ero un ragazzino. Ci mandavano a insegnare agli operai slovacchi” : Giovanni Mancuso è uno dei 497 dipendenti dell’Embraco che rischiano il licenziamento. È entrato in fabbrica a vent’anni, nel 1995 e tra le linee che producono compressori per i frigoriferi ha conosciuto sua moglie. Una storia simile a quella di tanti altri operai che lavorano in questa fabbrica a venti chilometri da Torino. “Facevo parte del ceto medio – racconta Giovanni – non riuscivo a risparmiare, ma con due stipendi in famiglia ...