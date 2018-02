Elezioni | Renzi | ' Alleanze? Io preferisco vincere'

Elezioni - Matteo Renzi ospite a Italia 18 : domani alle 12 su Sky TG24 - : Diretta sui canali 100 e 500 di Sky, sul canale 50 del Digitale Terrestre e anche in streaming. SPECIALE Elezioni 2018

Elezioni - Renzi sul M5s : “Falsificano firme - bonifici e anche le Playstation. Non accettiamo lezioni di onestà” : “Falsificano il bilancio, i bonifici, le firme, falsificano anche le PlayStation“. Dal palco del Lingotto di Torino in occasione dell’evento “#incontriamoci”, Matteo Renzi attacca il Movimento 5 Stelle, citando il caso delle mancate restituzioni e quello più Caiata, il candidato del M5s nella bufera per una vicenda giudiziaria finita in prescrizione (Di Maio ne ha già chiesto l’espulsione). “Noi non ...

Che tempo che fa - Elezioni : da Fazio c'è Matteo Renzi - ospiti e anticipazioni 25 febbraio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 25 febbraio Countdown agli sgoccioli verso l'...

Elezioni : Speranza - Renzi prepara governo con Berlusconi : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Ogni giorno Matteo Renzi rivolge a noi di Liberi e Uguali le sue attenzioni. è un modo per distrarre l’attenzione dall’accordo già fatto con Berlusconi. Ogni voto dato al Pd e ai suoi alleati serve per fare il governo Renzi-Cav”. Lo afferma Roberto Speranza di Liberi e Uguali, a margine di un’iniziativa nella città di Potenza dove è candidato nel collegio uninominale. L'articolo ...

Elezioni 2018 - Renzi e Salvini si sfidano anche su Twitter. I DATI - : Il segretario Pd e il leader della Lega sono i più attivi sul social network. Quanti follower hanno e quali reazioni suscitano?

Elezioni - Boldrini : 'Penso male dei rapporti tra Renzi e il Cav' : ... fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, vuole dire che in Italia la politica non è presa seriamente e fa pensare, eppure sono una delle ...

Elezioni : Renzi - operazione #primoposto a portata - siamo squadra unita : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Per la prima volta dopo mesi di polemiche tutta la squadra del Pd è in campo e sta lavorando unita, remando insieme nella stessa direzione”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“L’operazione #primoposto è a portata di mano, credo in entrambi i rami del Parlamento. E vedendo il clima delle iniziative cui ho partecipato in questi giorni, da Messina e Palermo in su, penso proprio che ...

Elezioni - Boldrini : “Guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi”. Martina (Pd) : “E’ Liberi e Uguali che aiuta la destra” : Nelle stesse ore in cui Silvio Berlusconi dice che farebbe “un complimento a Renzi, perché ha saputo tagliare i legami del Pd con l’ideologia comunista, disumana e crudele”, Laura Boldrini sottolinea come il segretario del Pd e il presidente di Forza Italia usino “i guanti bianchi” tra loro “il che fa pensare male, fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, ...