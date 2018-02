Elezioni 2018 | intervista a Enio Minervini | PaP | | «Ripartiamo dallo Stato sociale»

Elezioni 2018 - Di Maio proporrà generale Costa come ministro Ambiente - : Il diretto interessato replica: "Da servitore Stato, disponibile a ministero" e si mette in licenza fino al 6 marzo. Il candidato premier del M5s sullo scenario post voto: no a larghe intese e ...

PAOLO GENTILONI A DOMENICA LIVE/ Elezioni 2018 : “immigrazione non si può eliminare ma regolare”. Sul Governo.. : PAOLO GENTILONI a DOMENICA LIVE , Elezioni 2018 : “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Elezioni 2018 - ma i rider di Foodora lo sanno che si vota? : Scende dal motorino, si toglie il casco, scuote i capelli bagnati, raccolti in una coda. Ha un’età indefinibile, tra i 30 e i 40 anni, e i lineamenti vagamente asiatici. Lo votovotodsguardo, in mezzo alla pioggia, è contemporaneamente concentrato e un po’ assente. Si guarda intorno solo per un attimo, questo rider. Poi si dedica a prendere il cibo per deporlo nell’enorme contenitore, targato Foodora, un cubo viola impermeabile, che spicca nel ...