Elezioni 2018 DI Maio | “generale Sergio Costa sarà Ministro dell’Ambiente” | ha scoperto

Silvio Berlusconi a Domenica Live/ Elezioni 2018 - “in campo contro M5s” : ultimo tour de force del Centrodestra : Silvio Berlusconi a Domenica Live: ultimi giorni di campagna Elezioni 2018. Lungo monologo al Teatro Manzoni di Milano, "in campo contro M5s e Di Maio". E su Renzi invece..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:58:00 GMT)

Paolo Gentiloni a Domenica Live/ Elezioni 2018 : “Non restate a casa - bisogna battere il populismo” : Paolo Gentiloni a Domenica Live, Elezioni 2018: “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:53:00 GMT)

Elezioni 2018 - Di Maio svela nome di un ministro. E apre a "contratto" post-voto : Il leader del Movimento 5 Stelle parla di "contratto su un programma" nel caso non ci fosse una maggioranza dopo le urne.

Elezioni 4 marzo 2018 - orari di voto. Come funziona lo spoglio - politiche e regionali - : Guida al voto: partiti, candidati e orari dello spoglio delle schede , Parlamento, Lazio e Lombardia,

Elezioni 2018/ DI Maio : "Ministro Ambiente sarà generale Sergio Costa". Veltroni "vero avversario Berlusconi" : ELEZIONI 2018, le ultime notizie. Di Maio, 'il Ministro dell'Ambiente sarà il generale Sergio Costa'. Veltroni, 'vero avversario è Berlusconi'.

Elezioni 2018 - Berlusconi : 'No a un governo di soli politici' - : Il leader di Forza Italia vorrebbe un esecutivo con esponenti del mondo delle "imprese, del terzo settore e della managerialità". Poi ha attaccato la magistratura, che fa un "uso politico della giustizia". LO SPECIALE

Elezioni 2018 - Veltroni : senza maggioranza chiara nuova legge e voto - : Il premier: "Non è il tempo delle ripicche, c'è una sfida tra due visioni del mondo diverse". SPECIALE " TEST ELETTORALE

Elezioni 2018 - ma i rider di Foodora lo sanno che si vota? : Scende dal motorino, si toglie il casco, scuote i capelli bagnati, raccolti in una coda. Ha un’età indefinibile, tra i 30 e i 40 anni, e i lineamenti vagamente asiatici. Lo votovotodsguardo, in mezzo alla pioggia, è contemporaneamente concentrato e un po’ assente. Si guarda intorno solo per un attimo, questo rider. Poi si dedica a prendere il cibo per deporlo nell’enorme contenitore, targato Foodora, un cubo viola impermeabile, che spicca nel ...

Elezioni 2018/ Veltroni-Gentiloni : “vero avversario è Berlusconi”. Di Maio - “Governo come in Germania” : Elezioni 2018, le ultime notizie. Veltroni-Gentiloni "vero avversario è Berlusconi". Di Maio, "governo alla tedesca". Accordo con Renzi, Grasso e Bonino?(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Elezioni 2018/ Salvini “Lega avrà più voti di Forza Italia” : a Milano giura sul Rosario e sul Vangelo : ELEZIONI 2018. Salvini giura a Milano sul Rosario e sul Vangelo: "Lega avrà più voti di Forza Italia". Comizio e campagna elettorale, le ultime notizie in vista del voto del 4 marzo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Elezioni 2018 : proviamo a usare testa - pancia e cuore. Anche solo per un giorno : In questi giorni mi assilla un tema, che sembra scomparso perché macinato dai rumori della campagna elettorale lampo: tutti negano l’esistenza della sinistra e della destra, la fine delle parti e affermano così l’inizio di un “brodo primordiale” che dicono alcuni, porterà al fascismo o a detta di altri al trionfo dei populismi. Slogan incomprensibili e fondati sull’effetto dell’attimo, sulla frase di giornata, sulla promessa più seducente. ...

Elezioni 2018 - ai miei alunni 18enni : votate ma chiedete ai politici quanto costa un chilo di pane : Il 4 marzo voteranno per la prima volta i miei primi alunni, nati nel nuovo millennio. Spesso mi chiedo: chi sceglieranno? Andranno alle urne? Quando ero il loro maestro ricordo che un giorno entrando in classe, in preparazione a una visita alla Camera, chiesi loro di scrivermi in maniera spontanea su un foglio quello che pensavano della parlamento, dei politici. Mattia mi scrisse: “Il parlamento è il luogo dove si riuniscono i politici, dove si ...